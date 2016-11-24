«Самолет девелопмент» построит 120 000 кв. м жилья в Химках

О том, что «Самолет девелопмент» планирует построить жилой комплекс в микрорайоне Подрезково в Химках, рассказали два риэлтора, работающих в этом районе. Представитель девелоперской компании подтвердил, что она приобрела у инвестиционной группы «Абсолют» участок площадью 12,6 га, где планируется построить жилой комплекс на 120 000 кв. м, а также объекты инфраструктуры. Инвестиции в проект превысят 6 млрд руб., передал гендиректор «Самолет девелопмента» Игорь Евтушевский. Строительные работы на участке, по данным компании, начнутся во II квартале 2017 г. Получить комментарии представителя ИГ «Абсолют» вчера не удалось.

Абсолютный партнер «Самолет девелопмент» давно сотрудничает с «Абсолютом» Александра Светакова. Жилые комплексы «Люберцы 2015» (209 000 кв. м), «Люберцы 2016» (300 000 кв. м) и «Внуково 2016» (первая очередь – 106 000 кв. м) возводятся именно на землях инвестгруппы, поэтому часть площадей в проектах принадлежит ей.

У «Самолет девелопмента» есть планы по увеличению площади застройки в этом районе, утверждают два риэлтора. Из информации на сайте застройщика следует, что комплекс в Подрезкове – это лишь первая очередь проекта. Представитель «Самолет девелопмента» это не комментирует. Даже на участке в 12,6 га по нынешним нормам можно построить 215 000 кв. м, подсчитал управляющий партнер компании «Квартур» Артем Цогоев. Он обращает внимание на большое предложение жилья в районе Химок, а Подрезково исторически пользуется меньшим спросом из-за отдаленности от Москвы. Цогоев напоминает, что в этом месяце компания Urban Group анонсировала в Химках вторую очередь проекта «Солнечная система» на 460 000 кв. м. Сейчас в Химках реализуется порядка 32 проектов общим объемом 5000 квартир, соглашается директор департамента проектов Est-a-Tet Владимир Богданюк. Конкуренция в Химках действительно высокая, однако быстро строящихся проектов с привлекательной для этого места ценой, наличием отделки и инфраструктуры немного, поэтому спрос на новый комплекс будет, считает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Новому проекту придется бороться за покупателей и предлагать конкурентоспособные цены, но это обычная стратегия «Самолет девелопмента», соглашается Богданюк.

«Самолет девелопмент» уже стал одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. Общий портфель компании оценивается в 17 млн кв. м. Для сравнения: земельный банк ГК ПИК (включая «Мортон»), по собственным данным, составляет около 10 млн кв. м, при том что компания работает в нескольких регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Владеют «Самолет девелопментом» Евтушевский и Михаил Кенин, миноритарий компании «Русская аквакультура» (ее основной акционер – брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев). Пока крупнейший проект компании – «Пригород лесное» (3,5 млн кв. м) рядом с Видным. Но участники рынка рассказывали, что на самом деле компания планирует построить в Ленинском районе в общей сложности почти 10 млн кв. м недвижимости. В этом году компания договорилась с RDI Group о совместном освоении 1000 га между Щербинкой и Подольском. На этой территории ранее RDI Group планировала построить около 6 млн кв. м.