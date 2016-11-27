Администрация Петербурга обязана выплачивать компенсацию инвестору ЗСД до 2020 года

Нарушение условий концессионного соглашения по строительству центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) грозит бюджету Петербурга потерями. В случае отказа правительства от ежегодных компенсаций инвестору городу придется возмещать 70 млрд руб., сказал глава бюджетно-финансового комитета законодательного собрания Максим Яковлев на последнем заседании собрания. Депутаты городского парламента из оппозиционных фракций – «Яблока», Партии роста, «Справедливой России» и КПРФ – ко второму чтению бюджета предложили поправки о перераспределении средств, которые власти планируют в 2017 г. направить на компенсацию затрат ООО «Магистраль Северной столицы» (МСС, консорциум «ВТБ капитала», Газпромбанка, IC Astaldi), на другие городские и социальные нужды. Среди них – расселение коммунальных квартир, капремонт, субсидии транспортным организациям для замораживания тарифов на проезд и т. д. Все поправки были отклонены.

В бюджете 2016 г. на компенсацию МСС в бюджете заложено 4,1 млрд руб., в 2017 г. – 4,6 млрд руб. «Откуда взялась такая сумма, это кабальное соглашение», – удивляется депутат Борис Вишневский. «Если даже по ЗСД не проедет ни одной машины, все равно концессионеры получат свои деньги», – говорит он. Условия договора с МСС непрозрачны, их почти никто не видел, возмущается депутат Оксана Дмитриева. Условия соглашения о ГЧП с инвестором по строительству ЗСД действительно нигде не опубликованы, ознакомиться с ними нельзя, подтвердил представитель контрольно-счетной палаты Петербурга. Представители МСС и городского комитета по инвестициям не стали это комментировать.

В случае расторжения контракта город обязан будет компенсировать затраты инвестора, подтвердил источник, знакомый с текстом документа. Администрация Петербурга в конце 2011 г. подписала с МСС соглашение о ГЧП на 30 лет. Стоимость строительства центрального участка ЗСД – около 120 млрд руб., из которых почти 70 млрд руб. (более 60 млрд руб. кредитов и около 9 млрд руб. собственных средств) привлекает концессионер, остальное финансируется из федерального бюджета. Общая стоимость ЗСД – около 210 млрд руб.

Согласно финансовой модели бюджет должен перечислять концессионеру разницу между доходом от эксплуатации ЗСД и доходом в 9,6 млрд руб., который гарантирует правительство Петербурга. Проект должен выйти на окупаемость с 2020 г., тогда концессионер будет перечислять городу 90% доходов, превышающих 9,6 млрд руб., а 10% – оставлять себе. После того как действие соглашения закончится, магистраль останется в собственности Петербурга.

Съезды не готовы Жители домов в районе съезда ЗСД на Морскую набережную на Васильевском острове жалуются на возможное усиление автомобильного потока после запуска сквозного движения на ЗСД, сообщил представитель КСП. Съезд с ЗСД планируется на наб. Макарова, но она готова только до Адмиральского проезда, оставшаяся часть будет построена до 2018 г. Схема движения при съезде с центрального участка ЗСД будет согласована на днях, сообщила представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В сутки по южному и северному участкам ЗСД, по данным МСС, проезжает порядка 140 000 автомобилей. Сквозное движение по ЗСД откроется 2 декабря. С вводом центрального участка загрузка ЗСД вырастет от 30 до 100%, прогнозируют в МСС. Проезд легковых автомобилей по южному участку стоит 80 руб. за две тарифные зоны, для трехосных – 180 руб., по северному участку – 100 и 220 руб. соответственно, скидка для владельцев транспондеров – 15–25%. При действующих тарифах и росте загрузки на 30% в 2017 г. минимальная годовая выручка МСС составит 6 млрд руб.

В случае расторжения договора объект забирает государство и компенсирует сумму, потраченную инвестором на его строительство, это нормальная практика для ГЧП, объясняет управляющий партнер «Качкин и партнеры» Денис Качкин. По его словам, если город перестанет компенсировать необходимые затраты МСС, это повлечет за собой расторжение договора. В России не было еще прецедентов расторжения концессионного соглашения после этапа создания объекта, напоминает он. ЗСД преподносится как уникальный проект в мировой практике, если договор и будет расторгнут, то решение об этом будет принято на федеральном уровне, считает Качкин.

Концессионер был выбран в рамках конкурса, где были прописаны экономические характеристики проекта, изменить размер субсидии в одностороннем порядке без расторжения контракта нельзя, говорит другой юрист. Любой договор может быть изменен в порядке, установленном договором, а также по взаимному согласию сторон либо по решению суда, замечает старший партнер юрфирмы «Дювернуа лигал» Игорь Гущев.

Заявку на конкурс кроме МСС в 2011 г. подавала балтийская концессионная компания (БКК) «Магистраль», консорциум Балтийской дноуглубительной компании Андрея Кобзаря, компании «Терра нова» (контролируется First Quantum Виталия Южилина), «Ренессанс констракшн» и др. МСС предложила минимальную годовую выручку, гарантированную городским бюджетом, 9,67 млрд руб. (без НДС), а БКК «Магистраль» – 16,15 млрд руб. (с НДС).