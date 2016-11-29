Москва увеличит перечень налогооблагаемой недвижимости

Новый перечень объектов коммерческой недвижимости, по которым налог на имущество организаций рассчитывается от кадастровой стоимости, будет рассмотрен на заседании правительства Москвы 29 ноября. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель департамента экономической политики и развития Москвы. С 2017 г. налог на имущество будут платить владельцы всех зданий, расположенных на участках, которые по виду разрешенного использования относятся к торгово-офисным, независимо от их площади, уточнил руководитель департамента Максим Решетников. Для зданий, используемых как торгово-офисные, порог облагаемой налогом площади снижен с 2000 до 1000 кв. м, добавил он.

В 2016 г. в перечень включены здания площадью свыше 3000 кв. м и расположенные на участках с торгово-офисным видом разрешенного использования, а также здания площадью свыше 2000 кв. м, используемые под торговлю или офисы. Налог на такие объекты в 2016 г. – 1,3% их кадастровой стоимости, в 2017 г. – 1,4%, в 2018 г. – 1,5%.

Расширение круга объектов направлено на создание равных условий налогообложения собственников торгово-офисной недвижимости, указывает Решетников. По его словам, у небольших торговых и офисных зданий доля полезных площадей выше, чем у крупных объектов, из-за отсутствия атриумов, фонтанов и проч. В результате налоговая нагрузка даже при переходе к налогообложению от кадастровой стоимости у небольших объектов относительно дохода на 1 кв. м на 30–40% ниже, чем у крупных зданий, заключает он. Если в 2015 г. перечень охватывал около 62% всех торгово-офисных объектов Москвы, то в 2017 г. – более 90%, по данным департамента экономической политики и развития города.

Государство в помощь 3 млрд руб. составила общая сумма налоговых льгот в 2015 г. в отношении 1200 объектов недвижимости, по данным департамента экономической политики и развития Москвы. Льготы действуют для объектов, используемых в социально значимых для города отраслях – образование, здравоохранение, наука, малый бизнес.

В течение нескольких лет Москва наладила административный порядок в работе с этими помещениями и теперь может работать с большим количеством зданий, считает партнер PwC Кирилл Никитин. Всего в перечень 2017 г. вошло около 24 000 объектов недвижимости: это торговые, офисные здания и помещения, объекты общественного питания и бытового обслуживания, напоминает Решетников. Перечень на 2015 г. включал около 5400 объектов общей площадью примерно 54,6 млн кв. м, на 2016 г. – около 7000 объектов на 70,4 млн кв. м. Суммарная площадь объектов в перечне на 2017 г. составляет около 86,8 млн кв. м – на 23% больше, чем годом ранее.

В 2015 г. поступления по налогу на имущество организаций от кадастровой стоимости составили около 30 млрд руб., по данным Федеральной налоговой службы. Москва ожидает, что в 2016 г. поступит порядка 40 млрд руб. Оценку поступлений в бюджет 2017 г. можно будет сделать ближе к концу текущего года, после обработки результатов новой кадастровой оценки, говорит Решетников.

Постепенное снижение площади облагаемых налогом зданий было предусмотрено еще при принятии закона г. Москвы в 2013 г., напоминает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Налогообложение по кадастровой стоимости – мировая практика, говорит он, правда, кадастровая стоимость в Москве в большинстве случаев завышена. «Опора» рекомендует бизнесменам оспаривать ее, и в 60% удается снизить стоимость в среднем на 25%. В 2017 г. кадастровая стоимость столичной недвижимости в среднем увеличится примерно на 1–2%, тогда как рыночная снижается, опасается Небольсин. Для объектов, характеристики которых в кадастре отражены корректно, существенных изменений в кадастровой стоимости не произойдет, а по некоторым категориям объектов она даже снизится, возражает представитель департамента экономической политики. Есть масса возможностей, чтобы оспорить стоимость, – к сожалению, таких дел и обращений гораздо меньше, чем публичных жалоб, считает Никитин.

«Подобные неклассифицируемые в большинстве своем объекты коммерческой недвижимости, офисы или торговые центры, площадью 1000–2000 кв. м вряд ли могут быть сданы в аренду по очень высокой ставке, особенно если они расположены за пределами центра», – указывает директор департамента аналитики Colliers International Вероника Лежнева. Поэтому соотношение ставки аренды и кадастровой стоимости, исходя из которой рассчитывается налог на имущество, может стать вполне весомой нагрузкой для собственника небольшого здания, резюмирует эксперт.