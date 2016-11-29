Компания гендиректора «Балттранссервиса» пытается рефинансировать кредит в 800 млн рублей

Несколько петербургских банков проводят переговоры с собственником гостиничного комплекса Parklane Resort & Spa по поводу рефинансирования его проекта, сообщила пресс-служба GVA Sawyer, которая выступала консультантом проекта. Собственник надеется снизить долговую нагрузку и уменьшить процентную ставку, говорит Николай Вечер, вице-президент GVA Sawyer.

Отель категории «4 звезды» на 152 номера открылся летом на ул. Рюхина, 9, на Крестовском острове.

Владеет отелем ОАО «Мегаспорт», которое в 2008 г. приобрело земельный участок с открытыми и закрытыми теннисными кортами для строительства спортивно-оздоровительного центра. В 2009–2016 гг., по данным ее отчетов, компания вложила в строительство более 1 млрд руб. и переформатировала проект в гостиничный комплекс со SPA-центром. В конце октября 2016 г. ОАО «Мегаспорт» передало построенное здание в аренду до 2019 г. ООО «Парклейн» за 443,2 млн руб. (25,2% от стоимости актива), все здание компания оценила в 1,7 млрд руб., говорится в материалах эмитента на сайте раскрытия.

В 2013 г. «Мегаспорт» взял в банке БФА кредит в 800 млн руб. на четыре года под 13,5%, следует из годового отчета компании. Начать выплаты компания должна была в III квартале 2015 г., завершить – во II квартале 2017 г., причем на последний квартал приходится выплата основного долга – 619 млн руб. В залог банку «Мегаспорт» предоставил земельный участок с построенными на нем зданиями, оценив его рыночную стоимость в 415 млн руб., залоговую – в 207,5 млн руб. Представитель БФА вчера отказался комментировать отношения с заемщиком.

Гости не экономят Загрузка гостиниц в Петербурге за три квартала 2016 г. в целом по рынку достигла 69% (рост на 2,7 п. п. по сравнению с прошлым годом), средний тариф вырос на 20% до 6300 руб., RevPAR (средняя доходность на номер) выросла на четверть до 4200 руб., подсчитали в JLL.

По данным СПАРК, ОАО «Мегаспорт» принадлежит на 29,88% Владимиру Прокофьеву, на 24,47% – его же компании ООО «Приморье», на 8,05% – ООО «Кортсервис» Кирилла Прокофьева и на 37,6% – Executive Management Group Ltd. Единственным владельцем и гендиректором ООО «Парклейн» является Кирилл Ермолаев, директор Executive Management Group Ltd.

Владимир Прокофьев – гендиректор ООО «Балттранссервис» (БТС), оператора грузовых железнодорожных перевозок нефтепродуктов, Ермолаев, по данным отчетов «Мегаспорт», в 2001–2015 гг. работал в «Балттранссервисе» начальником информационно-аналитического отдела. Владимир Прокофьев создал БТС в 2000 г., но в 2003 г. продал ее, оставшись гендиректором. Компания несколько раз меняла владельцев. Сейчас 60% БТС принадлежит Globaltrans, 40% – Рубену Варданяну.

Данный отель является личным проектом гендиректора БТС Владимира Прокофьева, проект не имеет отношения ни к другим менеджерам компании, ни к группе, сообщила «Ведомостям» представитель Globaltrans. Представитель Варданяна на вопросы не ответил. Связаться с Прокофьевым не удалось.

Условия кредита с БФА неплохие – видимо, в условиях кредитования что-то изменилось, рассуждает топ-менеджер одного из банков, которые рассматривают возможность рефинансирования проекта. По его словам, Parklane Resort & Spa – хороший, качественный объект, который уже начал работать, но финансирование гостиничного бизнеса, учитывая его сезонность, – непростая история для банков, поэтому вряд ли компания может рассчитывать на значительную сумму кредита. Проект был бы более интересен при наличии международного гостиничного оператора, отмечает он.

Отель только что открылся и начал генерировать денежный поток, полностью гасить кредит сейчас невыгодно, лучше было бы его пролонгировать, рассуждает гендиректор УК «Кронвелл менеджмент» Алексей Мусакин. Ставку в 13,5% он называет очень хорошей для гостиничной сферы. Скорее всего собственнику отеля придется получать несколько кредитов, привлекая дополнительное обеспечение, говорит он. Срок окупаемости отеля на Крестовском острове Мусакин оценивает в 12–13 лет.