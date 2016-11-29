На месте снесенных павильонов у метро «Кропоткинская» поставили киоски
Е. Разумный / Ведомости
На бульваре у станции метро «Кропоткинская» на месте снесенных городскими властями стационарных торговых павильонов установлены временные киоски. Это домики-шале для одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдет в столице с 16 декабря по 15 января, объяснил представитель департамента торговли и услуг Москвы. В шале у «Кропоткинской» будут продаваться товары из Даниловского монастыря и Свято-Успенского Святогорского монастыря в Столбушине, Елисаветинского храма и других.
На всех площадках фестиваля в Москве будут работать около 200 ярмарочных шале, указано на сайте департамента.
По какому принципу – конкурсному или заявительному – отбираются торговые компании - участники фестиваля, а также, что получает город от работы праздничных шале, представитель департамента оперативно сообщить не смог. Все легкие ярмарочные конструкции будут демонтированы по окончании фестиваля, после 15 января.
К осени этого года вокруг метро «Кропоткинская» власти снесли торговые павильоны, построенные там в 90-х с разрешения московской мэрии семьей бизнесмена Сергея Азизяна (Давыдова) и оформленные ими в собственность. Последние несколько лет чиновники пытались в судах доказать, что строения были возведены незаконно в технической зоне метрополитена и представляли угрозу для его сооружений. Однако оспорить право собственности на постройки чиновникам не удалось. В феврале этого года они начали снос первых павильонов, ссылаясь на то, что могут демонтировать строения, расположенные в охранных зонах, без решения суда.
Андрей Гордеев / Ведомости
15 торговых павильонов у метро «Петровско-Разумовская» площадью в несколько тысяч кв. м попали в третью волну сноса строений, признанных московскими властями самостроем. Часть из них начали демонтировать 26 октября. На фото строения на ул. Линии Октябрьской железной дороги
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Андрей Гордеев / Ведомости
Все торговые павильоны, построенные на месте бывшего Петровско-Разумовского рынка, прекращают работу 31 октября. Об этом сообщил «Ведомостям» сотрудник администрации компании РООП ТИАС, которая владеет этой недвижимостью
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Андрей Гордеев / Ведомости
Владелец самостоятельно снесет в ближайшее время четыре из 15 объектов, признанных самостроем, остальные будут демонтированы при содействии префектуры, рассказала представитель Госинспекции по недвижимости Москвы Мария Филаретова. На фото д. 2, стр. 1 на ул. Линии Октябрьской железной дороги, его владельцы сносят самостоятельно
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Андрей Гордеев / Ведомости
Эти же строения по ул. Линии Октябрьской железной дороги за несколько недель до сноса
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бывший рынок у метро Петровско-Разумовская – самый крупный комплекс, включенный в третью волну сноса. Торговый центр "Экспресс", расположенный там также будет снесен
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Андрей Гордеев / Ведомости
Демонтирован будет и торговый дом "Стиль" у метро "Петровско-Разумовская"
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Андрей Гордеев / Ведомости
Общая площадь объектов, попавших под снос на «Петровско-Разумовской», - почти 19 000 кв. м. На фото комплекс павильонов, расположенных на ул. Линии Октябрьской железной дороги, незадолго до сноса
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Андрей Гордеев / Ведомости
Помимо строений на ул. Линии Октябрьской железной дороги под снос в районе метро «Петровско-Разумовская» попала сеть ларьков, расположенных в Локомотивном проезде (на фото) и по адресу Дмитровское шоссе, 24
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Андрей Гордеев / Ведомости
За самостоятельно снесенные здания их владелец получит компенсацию из расчета 55 000 руб. за 1 кв. м, а снесенные при помощи города – 51 000 руб. за 1 кв. м. На фото палатки, расположенные по адресу Локомотивный проезд, 2Б
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Андрей Гордеев / Ведомости
ТРЦ «Парус», площадью 39 000 кв.м, расположенный также у метро "Петровско-Разумовская", снесен не будет. Право собственности на это здание власти не оспаривают
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Андрей Гордеев / Ведомости
Еще один торговый центр, который не будет снесен, - «Вега» общей площадью 28 000 кв. м. Он также принадлежит организации ТИАС, как и прочие объекты, попавшие под снос у метро Петровско-Разумовская
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Андрей Гордеев / Ведомости
В постановление правительства Москвы, утвердившее новый список самостроев, вошли еще 29 строений площадью от 30 кв. м до 1200 кв. м в разных районах Москвы. На фото ларьки у метро "Савеловская", расположенные по адресу ул. Бутырская, д. 2, стр. 3
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Максим Стулов / Ведомости
Власти Москвы объяснили необходимость сноса тем, что строения находятся на территориях общего пользования или в охранной зоне коммуникаций. На фото строения по адресу ул. Краспнопрудная, д. 7-9
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Максим Стулов / Ведомости
Часть павильонов у метро "Выхино" была демонтирована ранее, ларьки по адресу ул. Хлобыстова, 26, попали в третью волну сноса самостроев
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Максим Стулов / Ведомости
В список, опубликованный осенью, попали не только крупные строения, но и совсем небольшие павильоны, как этот ларек, расположенный по адресу ул. Маршала Катукова, д. 3, стр. 1. Павильон был закрыт еще в начале октября
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Максим Стулов / Ведомости
В осенний список самостроя попало многоэтажное здание по адресу Каширское шоссе, д. 27. Крупнейший арендатор – «Якитория»
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Максим Стулов / Ведомости
Двухэтажный павильон по адресу Измайловский проспект, д. 123, корп. 1 занимают различные магазины автозапчастей и шиномонтаж
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Максим Стулов / Ведомости
В Марьине снесут здание, расположенное по адресу Новочеркасский бульвар, вл. 41, стр. 8. Его занимают различные магазины и ресторан "Белый лебедь"
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Максим Стулов / Ведомости
Один из арендаторов снесенных у метро «Петровско-Разумовская» павильонов - супермаркет «Билла». Магазин этой сети находится и в попавшем под снос здании на улице Исаковского, д. 6, корп. 2, стр. 1
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Максим Стулов / Ведомости
Еще один ритейлер, пострадавший от третей волны сноса, - «Магнолия»: один из магазинов находится по адресу ул. Маршала Жукова, д. 22, корп. 1, стр. 2. Он также попал в список объектов под снос