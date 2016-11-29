На месте снесенных павильонов у метро «Кропоткинская» поставили киоски

На бульваре у станции метро «Кропоткинская» на месте снесенных городскими властями стационарных торговых павильонов установлены временные киоски. Это домики-шале для одной из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», который пройдет в столице с 16 декабря по 15 января, объяснил представитель департамента торговли и услуг Москвы. В шале у «Кропоткинской» будут продаваться товары из Даниловского монастыря и Свято-Успенского Святогорского монастыря в Столбушине, Елисаветинского храма и других.

На всех площадках фестиваля в Москве будут работать около 200 ярмарочных шале, указано на сайте департамента.

По какому принципу – конкурсному или заявительному – отбираются торговые компании - участники фестиваля, а также, что получает город от работы праздничных шале, представитель департамента оперативно сообщить не смог. Все легкие ярмарочные конструкции будут демонтированы по окончании фестиваля, после 15 января.

К осени этого года вокруг метро «Кропоткинская» власти снесли торговые павильоны, построенные там в 90-х с разрешения московской мэрии семьей бизнесмена Сергея Азизяна (Давыдова) и оформленные ими в собственность. Последние несколько лет чиновники пытались в судах доказать, что строения были возведены незаконно в технической зоне метрополитена и представляли угрозу для его сооружений. Однако оспорить право собственности на постройки чиновникам не удалось. В феврале этого года они начали снос первых павильонов, ссылаясь на то, что могут демонтировать строения, расположенные в охранных зонах, без решения суда.