Сеть Hoff заключила одну из крупнейших сделок аренды склада в этом году

Сеть гипермаркетов Hoff арендовала 50 000 кв. м в складском комплексе «Северное Домодедово». Это передал «Ведомостям» через представителя Эрисхан Куразов, гендиректор УК MLP (управляет объектом, входит в группу «Сафмар»).

Вице-президент Hoff Михаил Кучмент эту информацию подтвердил. По его словам, новый склад нужен для расширения бизнеса сети. Компания открывает на этой и следующей неделе два новых объекта – в торговом центре «Красная площадь» в Краснодаре и «Горкипарк» в Казани. Инвестиции в открытие одного гипермаркета Hoff оценивает в 120 млн руб. С учетом этих открытий в сети Hoff – 21 гипермаркет. «До конца года планируется открытие еще двух магазинов Hoff Home в Москве», – добавил Кучмент.

Ставку аренды стороны не разглашают, но, по их словам, договор заключен на пять лет. Предусмотрена возможность для Hoff расширить арендуемые площади, добавил Куразов.

Учитывая существенный размер сделки, ставка аренды в таком объекте может составить 6000 руб. за 1 кв. м в год, включая налоги и расходы на эксплуатацию, подсчитал директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM Russia Александр Перфильев. Такую же цифру называет директор департамента складской недвижимости Knight Frank Максим Загоруйко. Таким образом, получается, что ежегодно Hoff будет платить за аренду склада 300 млн руб., а за все время действия договора владелец «Северного Домодедова» – группа «Сафмар» должна заработать 1,5 млрд руб. Перфильев допускает, что из-за размера сделки арендатор мог получить дополнительный дисконт.

Спрос на дне 24500 кв. м – столько складской недвижимости было куплено или арендовано за III квартал 2016 г., по данным Cushman & Wakefield. Это самый низкий показатель за июль – сентябрь с 2008 г.

Сделка с Hoff, по словам консультантов, скорее всего, войдет в тройку крупнейших транзакций на рынке аренды складской недвижимости в 2016 г. Так, по данным Knight Frank, в этом году ритейлер «О’кей» арендовал почти 60 000 кв. м в комплексе «Логопарк «Север-2». Другие сделки чуть меньше. Castorama договорилась об аренде 42 445 кв. м в «PNK Чехов-3», а BMW – 34 345 кв. м в «PNK-Бекасово».

Средний размер сделок в Московском регионе сейчас постепенно снижается, отмечает руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Вячеслав Холопов. По его оценкам, в этом году он составит около 10 000 кв. м против 15 000 кв. м в 2015 г. По данным Cushman & Wakefield, этот показатель еще меньше: за девять месяцев 2016 г. средний размер сделки составил 8500 кв. м, что на 40% ниже аналогичного показателя 2015 г.

Всего же, по прогнозу Холопова, в этом году в Московском регионе может быть сдано в аренду и продано около 1 млн кв. м складских площадей. Примерно треть сделок (около 330 000 кв. м) приходится на объекты под управлением MLP, добавляет Куразов.

Группа «Сафмар» – один из крупнейших владельцев складской недвижимости в Московском регионе. Сейчас под управлением MLP находится 1,8 млн кв. м логистических площадей. Кроме «Северного Домодедова», который является крупнейшим подмосковным логистическим парком (запланировано около 1 млн кв. м), в портфеле компании комплексы в Чехове (337 000 кв. м), Подольске (206 000 кв. м) и другие объекты.