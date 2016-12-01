Аукцион по продаже площадей в торговом комплексе «Новоарбатский» не состоялся

Сегодня Российский аукционный дом (РАД) должен был провести аукцион по продаже части торгового комплекса «Новоарбатский». По словам представителя РАД, торги не состоялись в связи с отсутствием заявок. Как следует из лотовой документации, продать планировалось шесть торговых помещений общей площадью 15 855 кв. м, то есть практические весь комплекс. Начальная цена за лоты — 4,1 млрд руб. На прошлой неделе двое представителей инвестиционных компаний, которые рассматривали возможность приобретения площадей в «Новоарбатском», называли «Ведомостям» начальную цену слишком высокой.

Владельцами объекта в документах РАД называются компании ООО «СБК-авто» и ООО «Евромагазин 21 век», которые, согласно «СПАРК-Интерфаксу», через «СБК тотал» контролируются «Сбербанком капитал». Представитель Сбербанка от комментариев отказался.

Торговый комплекс «Новоарбатский» был построен в 1968 г. Объект несколько раз попадал в криминальные хроники. Так, в марте 2001 г. был убит один из совладельцев комплекса – Вячеслав Гаврилов. А в 2004 г. руководство центра и арендаторы сообщили о попытке захвата торгового центра структурой, связанной с Банком Москвы. Это было связано с тем, что еще в 1997 г. компания ЗАО «Торговый дом «Семенов и сыновья» (владела на тот момент «Новоарбатским») взяла в Мосбизнесбанке кредит на $2 млн. Спустя год кредитор был поглощен Банком Москвы, а в 2001 г. торговый дом «Семенов и сыновья» признали банкротом.

Андрей Бородин, экс-президент Банка Москвы, в интервью «Ведомостям» в 2004 г. рассказывал, что все кредитные обязательства по торговому центру были погашены в ходе продажи объекта. «Приобрели эту недвижимость инвесторы, действующие через кипрские компании», – говорил он. Предприниматель Дмитрий Ключев в интервью «Ведомостям» уже в 2012 г. называл владельцем «Новоарбатского» компанию «Арбат тотал групп», которая занималась развитием сети магазинов «12 месяцев». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», «Арбат тотал групп» до сих пор принадлежит 25% «Евромагазин 21 век».

Каким образом «Сбербанк капитал» стал основным собственником «Новоарбатского», неизвестно.