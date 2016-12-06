В 2017 году застройщикам сложно будет согласовать проекты в центре Петербурга

Градостроительные регламенты для исторической части Петербурга перестанут действовать с 15 января 2017 г., когда вступит в силу новая редакция закона № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Петербурга: режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон». Решение о подготовке изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) правительство Петербурга приняло 8 ноября 2016 г. Новые градостроительные регламенты должны быть готовы не позже 5 июля 2017 г., после чего их вместе с новыми ПЗЗ должна утвердить администрация Петербурга. Об этом сообщил комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

Сейчас чиновники КГА проводят консультации с КГИОПом о том, возможно ли принять за основу режимы, которые прописаны в новой версии закона № 820, говорит глава КГА Владимир Григорьев. «Но это сложный юридический вопрос, пока ответа, как действовать в этой ситуации, нет», – добавил он.

В течение первого полугодия девелоперы фактически не смогут получить согласования для проектов в центре города, констатирует партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. Они могут заниматься разработкой проектов, но с получением разрешений на строительство будет проблема, ведь высоки риски оспаривания этих документов в суде, добавляет Некрестьянов. И негативная для застройщиков юридическая практика по отмене документов, согласованных в моменты подобных лакун в законодательстве, имеется, говорит юрист.

Место для отелей В Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Московском районах сосредоточен 71% номерного фонда петербургских гостиниц категории «3–5 звезд», отели категорий «4–5 звезд» преимущественно расположены в Центральном районе, сообщает пресс-служба Knight Frank.

Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков. Непонятно, почему чиновники установили себе такой большой срок для поправок в ПЗЗ, удивляется Некрестьянов. Все регламенты уже прописаны в законе № 820, требуется лишь минимальная доработка, а принять новые ПЗЗ можно в короткие сроки, считает юрист. С июля вступают в силу поправки в Градостроительный кодекс, изменятся требования к градостроительной документации, а значит, проекты могут еще больше затянуться – примерно на девять месяцев, говорит Некрестьянов.

По словам Григорьева, власти занимаются разработкой новых градостроительных регламентов, но объявлять публичные слушания по ним можно будет только после вступления в силу закона. С учетом всех необходимых процедур и образовалась такая пауза, объясняет он.

«У меня нет ощущения, что изменения в законодательстве вызовут правовой вакуум на рынке – до принятия новых ПЗЗ будут действовать старые в той части, в которой они не противоречат закону», – считает Михаил Ривлин, заместитель председателя правления «Охта групп» (девелопер проекта Art View House на наб. реки Мойки).

Застройщики уже привыкли работать в условиях меняющегося градостроительного законодательства, подобное было не раз и не два, поэтому профессиональные девелоперы готовы к разным ситуациям, говорит топ-менеджер одной из девелоперских компаний. Проектов в центре города не так много, добавляет он.