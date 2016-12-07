Mandarin Oriental может взять в управление отель на Софийской набережной

Capital Group ведет переговоры с гостиничной сетью Mandarin Oriental об управлении отелем в многофункциональном комплексе на Софийской набережной, рассказал в интервью «Ведомостям» совладелец Capital Group Павел Тё, девелопер этого проекта. «Сейчас мы на стадии подписания соглашения с ней», – говорит бизнесмен. Запрос в Mandarin Oriental остался без ответа, однако о переговорах с сетью знают два консультанта, сотрудничавших с ней.

Многофункциональный комплекс на Софийской набережной (наземная площадь – 37 000 кв. м), по данным Capital Group, включает в себя отель на 60 номеров и жилую часть на 140 квартир. Инвестиции в проект ранее оценивались в 30 млрд руб., включая покупку участка, строительство, реставрацию существующих строений и отделку (см. врез).

Сложный проект Владельцем проекта отеля на Софийской набережной была фирма Brookemil, которую связывают в том числе с фирмой «Даев плаза» (ее собственником считается экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян, хотя сам он связь с Brookemil не подтверждал), и тогда предполагалось, что право на управление будущим отелем получит сеть Four Seasons. Но в 2011 г. контроль над проектом получила А1 (она продала его мэрии Москвы, которая затем его переуступила Павлу Тё). Brookemil посчитала эту сделку рейдерским захватом, оценив потери примерно в $160 млн. Ее судебные разбирательства с А1 и другими структурами идут до сих пор.

Люксовая сеть Mandarin Oriental была основана в 1963 г. в Гонконге. Сегодня в ее портфеле 29 отелей и восемь апарт-комплексов в 19 странах, в том числе в Токио, Сингапуре, Нью-Йорке, Лондоне и Париже, сказано на ее сайте. Сеть несколько раз пыталась выйти на российский рынок, однако все ее предыдущие попытки успехом не увенчались. В 2007 г. оператор договорился с компанией «Уникор» Бориса Иванишвили об управлении отелем на Тверской улице, который планировалось построить на месте гостиницы «Центральная». Но после того как в 2012 г. Иванишвили, став премьер-министром Грузии, продал все свои активы в недвижимости группе «Бин» (ныне «Сафмар»), новый собственник расторг договор с Mandarin Oriental, заменив ее на Hilton. Сеть также вела переговоры со структурой адвоката и бизнесмена Дмитрия Шумкова об управлении пятизвездочным отелем на Варварке, 14. Но кроме нее собственник рассматривал также Dorchester Collection (принадлежит суверенному фонду султаната Бруней Brunei Investment Agency) и Oetker Collection. В конце прошлого года Шумков был найден мертвым в своих апартаментах в «Москва-сити», а его наследники продали комплекс структуре «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева. Журнал Forbes со ссылкой на Нисанова в октябре этого года сообщал, что кроме Mandarin Oriental ведутся переговоры также с Waldorf Astoria (бренд компании Hilton Worldwide).

Отели Mandarin Oriental, как правило, находятся в знаковых местах города, имеют небольшое количество номеров и отличаются высоким уровнем обслуживания, объясняет заместитель гендиректора по развитию индустрии гостеприимства CBRE Станислав Ивашкевич. Поэтому, по его мнению, гостиница на Софийской набережной гораздо лучше подходит для этого оператора. Наличие отеля под таким брендом, безусловно, повлияет на престижность всего проекта Capital Group, говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер. Стоимость апартаментов в этом месте при наличии такой управляющей компании может достигать $30 000–50 000 за 1 кв. м, соглашается Ивашкевич. Из минусов площадки Веллер называет не очень хорошую транспортную ситуацию в этой части центра города, тогда как этот момент крайне важен для отеля.