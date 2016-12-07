Смольный расторгает контракт с «Трансстроем» на строительство депо «Южное» за 6,6 млрд рублей

Администрация Петербурга направила АО «Корпорация «Трансстрой» уведомление о расторжении контракта на строительство электродепо «Южное», следует из документов на сайте госзакупок. Дирекция транспортного строительства (ДТС, заказчик строительства), подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), отправила уведомление «Трансстрою» 1 декабря. По данным КРТИ, контракт будет признан расторгнутым через 10 дней после того, как подрядчик получит уведомление.

Представитель корпорации «Трансстрой» заявил, что в компании ничего не знают об этом документе.

По закону подрядчик может устранить нарушения в 10-дневный срок, но, учитывая специфику работ, это маловероятно, в данном случае это не метод давления, уверена Ксения Риф, юрист адвокатского бюро А2.

Конкурс на строительство электродепо «Южное» стоимостью 6,6 млрд руб. «Трансстрой» выиграл в июне 2014 г. По его условиям к 2018 г. компания должна построить депо с комплексной инфраструктурой на территории 35,6 га. Там разместятся более чем 100 зданий и сооружений для обслуживания, ремонта и хранения подвижного состава. В конкурсе также участвовало ОАО «Метрострой», но проиграло «Трансстрою» по критерию «обеспеченность кадровыми ресурсами», следует из протокола торгов.

Подрядчик сорвал сроки выполнения работ по строительству административно-бытового корпуса, топливозаправочного пункта мотовозов и автомобилей, устройству дренажа для здания отстойно-ремонтного корпуса и др., говорится в уведомлении Смольного. По ряду объектов (среди них – кабельные линии, сети низкого напряжения, наружные сети канализации) работы не начинались либо выполнены в незначительном объеме. Кроме того, из документа следует, что в ходе проверки ДТС выявила факты некачественных работ. На 1 декабря сумма непогашенных авансов подрядчика составила 360 млн руб. Представитель «Трансстроя» это не комментирует.

О том, что компания задерживает сроки строительства депо, администрация Петербурга сообщала и ранее. В сентябре 2015 г., по данным Смольного, задержка работ составляла два месяца. Тогда представитель администрации говорил, что подрядчику необходимо удвоить количество персонала. На 1 декабря по контракту выполнены работы на 3,1 млрд руб., в 2016 г. компания должна была освоить 1,8 млрд руб., фактически оплачено 1,2 млрд руб., следует из материалов на сайте госзакупок.

Убытки на стадионе «Трансстрой» оценил свой ущерб от разрыва контракта на строительство стадиона в 7 млрд руб. Смольный выставил требования по возврату авансов на 3,6 млрд руб. Стороны ведут судебные тяжбы.

В последнее время между подрядчиком и заказчиком шли напряженные переговоры из-за экономики контракта, так как с момента его подписания цены на стройматериалы и комплектующие серьезно выросли и «Трансстрой» уже не вписывался в смету, говорит источник, близкий к компании. Стороны обговаривают несколько вариантов решения проблемы, переговоры идут до сих пор, добавляет собеседник «Ведомостей».

Представитель КРТИ подтверждает, что «Трансстрой» просил увеличить стоимость контракта. По его словам, комиссия при комитете рассматривала заявление подрядчика по этому поводу, но сочла аргументы безосновательными.

Это последний действующий государственный контракт «Трансстроя» в Петербурге. В июле власти расторгли с ним контракт на строительство стадиона на Крестовском острове из-за нарушения сроков работ (см. врез). Теперь стадион завершает «Метрострой».

После конфликта на стадионе «Трансстрой» ожидал подобных шагов от администрации и по депо «Южное», говорит источник, близкий к компании.

Расторжение контракта по депо не связано с деятельностью «Трансстроя» на стадионе, утверждает председатель КРТИ Сергей Харлашкин.

Когда будет объявлен конкурс на поиск нового подрядчика для завершения проекта, в Смольном не комментируют. Ситуация не отразится на сроках строительства депо, передал через пресс-службу Харлашкин. По его словам, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» Фрунзенского радиуса метрополитена также будут сданы в срок. Полностью сдать Фрунзенский радиус чиновники обещали в конце 2017 г.

После проблем на стадионе «Трансстрой» утратил доверие Смольного: если раньше при разногласиях администрация могла вести переговоры с подрядчиком, то теперь ей проще расторгнуть контракт, говорит начальник аналитического отдела ИК ЛМС Дмитрий Кумановский. Любое повышение стоимости проекта вызовет интерес проверяющих органов и прессы, поэтому чиновникам проще отдать контракт «Метрострою», который должен завершить строительство стадиона в декабре и сможет заняться профильными работами, считает Кумановский. После девальвации рубля стоимость некоторых материалов и комплектующих выросла почти вдвое, но «Метрострой» может получить прибыль и на других контрактах, добавил он.

В случае объявления нового конкурса по депо «Метрострой», скорее всего, будет в нем участвовать, сообщил представитель «Метростроя».

«Трансстрой» может обратиться в суд, однако компания должна доказать, что нарушений не было, для этого придется провести экспертизу выполненных работ, говорит Риф. По инфраструктурным объектам оспорить решение заказчика в случае срыва сроков сложно, считает она. В этом может быть повинен и заказчик, добавляет Юлия Кочаровская, юрист компании «Лорес консалтинг». Виновной стороне придется возместить все причиненные убытки, связанные с изменением или расторжением договора, заключает она.