Смольный и «Трансстрой» обменялись атаками

Петербургский комитет по строительству обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с четырьмя исками к ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» (входит в группу «Трансстрой»). В июле 2016 г. комитет расторг с тремя компаниями «Трансстроя» договоры генподряда на строительство футбольного стадиона, сославшись на низкое качество работ и отставание от графика. Новым подрядчиком стало ОАО «Метрострой», с которым городская администрация заключила контракт на достройку стадиона за 5,39 млрд руб. и на благоустройство территории вокруг него за 2,39 млрд руб.

Общая сумма четырех исков к «Трансстрой-СПб» – 3,7 млрд руб. В самом крупном – на 2,8 млрд руб. – администрация требует вернуть непогашенный аванс, сообщил «Ведомостям» старший управляющий партнер коллегии адвокатов Pen and Paper Валерий Зинченко, который представляет интересы Смольного в суде.

Иск на 319 млн руб. предполагает взыскание убытков, представляющих собой разницу между ценами нового и расторгнутого контрактов.

Также администрация требует возместить 291 млн руб. – это расходы, которые необходимо произвести для устранения допущенных подрядчиком недостатков. Иск о взыскании 289 млн руб. связан с тем, что подрядчик закупил и передал заказчику телекоммуникационное оборудование, а в дальнейшем принял его для монтажа на объекте. После расторжения контракта оборудование не было возвращено заказчику, более того, выяснилось, что его собственником являлось иное лицо, поэтому комитет потребовал возместить убытки в виде стоимости невозвращенного оборудования, следует из материалов, которые предоставил «Ведомостям» Зинченко.

По его словам, эти денежные претензии – не последние, но назвать сумму следующих требований он отказался. Заявленные денежные требования обоснованы и подкреплены доказательствами, говорит Зинченко. По всем четырем искам третьей стороной выступает банк ВТБ. ВТБ с учетом Банка Москвы выдал «Инжтрансстрой-СПб» под контракты на стадион гарантии на 3,8 млрд руб. до 17 января 2017 г. В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев.

Долго и дорого 24,5 млрд руб. – общая сумма контрактов на строительство стадиона, заключенных с тремя компаниями «Трансстроя». Строительство стадиона ведется с 2006 г., стоимость проекта выросла с 6,6 млрд до 42 млрд руб.

«Правовая позиция будет определена после изучения содержания исков и получения детальной информации», – сообщила вчера пресс-служба «Инжтрансстрой-СПб».

По словам Зинченко, в предыдущих исках к структурам «Трансстроя» денежных требований не было, речь шла только о расторжении контрактов. В сентябре комитет по строительству подал три иска к корпорации «Трансстрой», АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» и «Инжтрансстрой-СПб». Комитет требовал признать расторгнутыми заключенные с компаниями контракты.

Группа «Трансстрой» также подала несколько исков к комитету по строительству и ФАС, которая после расторжения контракта включила «Инжтрансстрой-СПб» и корпорацию «Трансстрой» в реестр недобросовестных поставщиков (это запрещает фирмам в течение двух лет участвовать в выполнении госконтрактов). Компания оценила свой ущерб из-за разрыва контрактов на строительство стадиона в 7 млрд руб. В ноябре суд объединил иски Смольного с исками «Трансстроя» в одно производство, все они находятся в процессе рассмотрения.

«Инжтрансстрой-СПб» заявил 17 октября в суде требования к комитету по строительству на 935 млн руб. задолженности за выполненные работы, более 1,7 млрд руб. убытков и более 2,1 млрд руб. неустойки. Это ходатайство суд пока не рассматривал.

Чаще всего в результате рассмотрения таких исков ни одна сторона не получает удовлетворения своих требований в полном объеме, говорит партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий Некрестьянов. По словам юриста, встречные иски обычно объединяются в одно производство, назначается строительно-техническая экспертиза, которая оценивает выполненные и невыполненные подрядчиком работы и их качество, и на ее основе судом производятся взаимозачеты требований. На таких крупных стройках всегда есть какие-то недоделки, выполненные, но неоплаченные работы и др., поэтому работа над созданием базы для проведения расчетов будет долгой и на быстрое решение рассчитывать не стоит, добавляет он.