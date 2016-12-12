У покупателей с небольшим бюджетом стали пользоваться спросом быстровозводимые дома

«Быстрые» технологии возведения индивидуальных домов востребованы в кризис. Строительные компании приспосабливаются к моменту и предлагают соответствующие запросам экономичные технологии. Материал не важен – оказалось, что «быстро и дешево» можно делать даже из кирпича и бруса. Однако такие технологии в большей степени востребованы у покупателей эконом-класса, поскольку они предполагают типовые застройки и почти не предусматривают индивидуальных проектов, востребованных покупателями домов бизнес-класса и выше.

По оценке специалистов группы «Земер», при застройке участков без подряда (УБП) дерево (натуральное, высушенное, клееное) выбирает 30% заказчиков, каркасные технологии, в том числе сэндвич-панели, – 20%, пено- и газосиликатне блоки с облицовкой и без нее – 35%, керамический кирпич – 5% и 10% спроса приходится на «прочие материалы».

Пафос сменила функциональность, подчеркивает Алексей Аверьянов, гендиректор Vesco Group. Если не строить дворец, отказаться от части помещений, от бассейнов и погребов, то можно и из камня построить недорогой дом. По его словам, уменьшилось число заказов на неумеренно просторные дома: «В бизнес-классе сейчас самые популярные площади – 200–300 кв. м, и никаких цокольных этажей, бильярдных или спортзалов в доме. Это одноэтажные дома без лестниц, хоть и не по типовому проекту». Еще один тренд, отмеченный сотрудниками Vesco Group: уже на этапе выбора участка клиенты стали обращаться за расчетом бюджета не только возведения «коробки», но и всего дома под ключ, включая благоустройство участка. Если раньше процесс мог длиться годами, то сегодня 1,5–2 года – предельный срок для строительства под ключ, включая меблировку.

Быстрое дерево

Технология производства и строительства дома из клееного бруса – одна из самых проработанных и понятных, убежден Константин Блинов, директор Московского представительства (СДОК) НЛК «Домостроение». Все, что касается конструктива дома, готовится на производстве практически в автоматическом режиме, «что значительно снижает влияние человеческого фактора на конечный результат». Для удобства заказчиков компания собрала каталог типовых проектов, но более чем в 70% случаев заказчик вносит в них изменения, говорят в НЛК «Домостроение». Если это не приводит к необходимости менять весь объем проектной документации, проекты корректируются. В компании утверждают, что тепловой контур дома площадью до 200 кв. м на готовом фундаменте и по готовому проекту может быть построен за месяц.

Панельно-брусовые дома строит Good Wood. Как сообщил ее представитель Ренат Баширов, для производства таких домов компания построила собственный производственный блок по выпуску быстровозводимых панельно-брусовых конструкций площадью 1000 кв. м, а теперь строит цех производительностью до 3000 кв. м – число заказов растет. Суть технологии: брусовый каркас заполняется базальтовым утеплителем. Наружная сторона панелей – ветрозащитная теплозвукоизоляционная древесно-волокнистая плита Steico, на которую наносится минеральная штукатурка и органическое декоративное финишное покрытие. Внутренняя обшивка домов выполняется гипсостружечными плитами. Первыми индустриальными проектами компании стали ПБ-164 – двухэтажный, с террасой, тремя спальнями и двумя санузлами, и дом на две семьи flathouse, который был переработан под панельно-брусовую технологию.

По данным Good Wood, спустя два года после выхода на рынок нового продукта доля быстровозводимых домов составляет примерно 15% от общего портфеля заказов компании. Остальные 85% – это клееный брус, комбинированная технология (первый этаж – керамический блок, второй – клееный брус), фахверк, каменные дома (совместно с партнерами австрийской компанией Rotenstein). По словам Рената Баширова, срок производства ПБ-164 – три дня, это примерно 60 погонных метров в день при максимальной высоте панели 2,8 м. Монтаж дома на готовый фундамент также занимает три дня.

Канадский бутерброд

Дома из канадского сэндвича были популярны лет 20 назад, когда технология только пришла в Россию. Поскольку панели возить из Канады было накладно, российские бизнесмены купили технологию и построили под нее свои заводы. Гендиректор одного из таких производителей, компании «Рупан», Дмитрий Лахмытко рассказал, что основой данной технологии являются сэндвич-панели, состоящие из двух плит – OSB3 (Oriented Strand Board, плита с ориентированной плоской стружкой) и утеплителя – пенополистирола. Пенополистирол в данной конструкции еще конструктивный элемент, который удерживает внешние обшивки – плиты параллельно друг другу, чем достигается эффект большой несущей способности «сэндвича».

В компании «Рупан» заверили, что при той же толщине они в 8 раз теплее кирпичных и бетонных стен и в 4 раза прочнее обычных деревянно-каркасных конструкций (на сжатие и излом). За счет меньшей толщины внешних стен удается сэкономить до 10% площади. Основной материал для OSB-плит – сосна, главным образом тонкомер от санитарных прорубок (плиты содержат до 95% древесины). Завод производит разные плиты, но для малоэтажного строительства самые подходящие OSB-3 (материал, выдерживающий более тяжелые режимы эксплуатации при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности). Могут привезти на участок комплект, а могут – готовый дом (с помощью крана). Полный срок сдачи готового дома под ключ – три месяца.

Панельный конструктор

Панельные дома у заказчиков скорее ассоциируются с многоэтажками, чем с частными коттеджами. Но на рынок вышли технологии, которые позволяют строить их на небольших участках земли. Например, концерн «Юит» предлагает собственную технологию для строительства частных коттеджей. Под предлагаемую технологию компания разработала типовые проекты для коттеджей, которые сдаются заказчикам в черновой отделке (shell and core). Но компания не работает с частными заказчиками.

Владельцам УБП доступна другая панель – по технологии «Бэнпан». Железобетонные конструкции производятся на заводе и потом собираются на участке заказчика. Строительный материал – ребристые железобетонные панели и плиты перекрытий из фибробетона, в которые на этапе отливки закладывается утеплитель и устанавливаются закладные детали под инженерные коммуникации, а также оконные стеклопакеты. При сборке комплектующие элементы соединяются между собой специальными крепежными элементами как детали конструктора. Преимущество технологии – конструктор собирается быстро. Например, на монтаж дома общей площадью 150 кв. м от фундамента до кровли уйдет от 10 до 15 дней. Для российского климата важно и то, что по технологии монтаж дома, включая фасадные работы, возможен в любое время года. Архитекторы могут разработать дом по индивидуальному проекту, комплектующие для дома тоже будут изготовлены на заводе.

Уникальный модуль

Сама по себе концепция строительства модульных домов не является уникальной. Здания, возведенные по модульной технологии, можно встретить в США, Франции, Германии, в скандинавских странах. Предлагают данный продукт и российские производители. По словам Александра Златкина, главного архитектора «Стройпроекта», их модули – это возможность индивидуального дизайна строения и полная отделка. Проекты по модульной технологии разрабатывают под конкретного заказчика с учетом его пожеланий, параметров участка застройки и финансовых возможностей. После утверждения проекта клиентом дом запускается в производство, процесс изготовления займет около месяца. Каждый модульный дом состоит из металлического пространственного каркаса, снабженного минераловатным утеплителем и обшитый гипсоволоконными плитами. Модули полностью изготавливаются на заводе, а на участке осуществляется только монтаж, на который уходит три дня. Тяжелый фундамент для модульного дома не нужен. Стандартные фасадные блоки можно размещать в различных комбинациях, создавая тем самым уникальный облик дома.

Для многих собственников участков без подряда проблема – это отсутствие подведенных сетей. Для таких клиентов разработаны модули, которые позволяют обойтись без подключения к сетям. В зависимости от конфигурации он может включать солнечные батареи и коллекторы, геотермальные тепловые насосы, ветрогенераторы и т. д.

Считаем расходы

Выбор технологии определяют финансы. Строительство кирпичных домов все-таки затратно. Например, если ориентироваться на портфель заказов Vesco Group, то «коробка» дома (сегмент бизнес-класса) общей площадью от 300 кв. м обойдется в сумму от 15 млн руб. (50 000 руб. за 1 кв. м), а цена такого дома под ключ, включая меблировку, потянет на 50 млн руб. (166 600 руб. за 1 кв. м).

Строительство «быстрого» дома по технологии НЛК «Домостроение» из клееного бруса без отделки обойдется в 36 000–40 000 за 1 кв. м. По словам Баширова, предложение панельно-брусовых домов от Good Wood включает фундамент, стеновые панели, кровельные панели с уже вставленными в них окнами, мансардными окнами, дверьми, т. е. тепловой контур. За дом площадью 164 кв. м под чистовую отделку нужно заплатить 4,59 млн руб., или около 28 000 руб. за 1 кв. м. Компания «Рупан» предлагает разные варианты на изготовление и сборку домов по канадской технологии. Только комплект (на производстве) обойдется в 5500 руб. за 1 кв. м общей площади дома, но если клиент заказывает доставку комплекта в радиусе 100 км, фундамент и сборку, то цена увеличивается до 9500 руб. за 1 кв. м. Комплектация под ключ с отделкой и инженерией – от 18 500 руб. за 1 кв. м общей площади дома в зависимости от стоимости используемых материалов.

Цена 1 кв. м по технологии «Бенпан», включающего фундамент, «коробку» с окнами, дверьми и утепленной кровлей, но без наружной и внутренней отделки, составит от 17 000 руб., а с наружной отделкой – от 25 000 руб. Модульные дома от компании «Стройпроект» стоят около 40 000 руб. за 1 кв. м. «Эта сумма включает отделку под ключ, в том числе установку встроенной мебели, прокладку инженерных коммуникаций внутри дома», – уточнил Златкин. Цена автономного модуля в зависимости от исходных условий на участке и комплектации стартует от 800 000 руб.

В чем риск

Эксперты подчеркивают, что возможности выбора у покупателей быстровозводимых домов крайне ограничены. «Компании-производители имеют в своем активе ограниченное количество проектов домов, адаптированных под технологию. Это ведет к упрощению и типизации архитектурных проектов, приходится жертвовать архитектурными изысками, так востребованными покупателями российской ментальности. Типовое жилье подходит для покупателей эконом-класса, но крайне не востребовано заказчиками с бюджетом свыше 7–10 млн руб.», – говорит Алексей Аверьянов из Vesco Group. Кроме того, по его словам, основной бизнес производителей быстровозводимых домов – это продажа домокомплектов. А прочие общестроительные (фундамент в том числе) и отделочные работы – это вторичные услуги, которые могут отдаваться на субподряд. Для клиента это означает разрушение строительной цепочки и отсутствие комплексного подхода, а значит – размытие ответственности. В то время как при возведении таких домов на площадке требуются более квалифицированные рабочие, нежели при возведении дома из камня, к примеру. И уровень контроля должен быть многократно выше.