Группа ЛСР покупает бетонное производство в Сертолове

Компания «ЛСР. Стеновые материалы», входящая в группу ЛСР, признана победителем на аукционе по выкупу имущества завода «211 комбинат железобетонных изделий» (211 КЖБИ) в поселке Сертолово Всеволожского района Ленобласти, сообщила представитель пресс-службы компании. Она уточнила, что сделка пока не закрыта, а стоимость лота по итогам аукциона составила 987 млн руб. Протокол об итогах аукциона, который состоялся на прошлой неделе, опубликован на сайте «Новые информационные сервисы». На аукцион со стартовой ценой 940 млн руб. заявку подало также ООО «Ассоциация А.Н.А», но ЛСР предложила больше, следует из протокола. «Ассоциацией А.Н.А» в 2008 г. владел Игорь Левит, тогда гендиректор группы ЛСР.

Лот, в состав которого вошли 28 га земли, здания цехов, оборудование и другое имущество комбината, был выставлен на торги в ходе конкурсного производства крупнейшего субподрядчика Минобороны – ЗАО «Инвестстрой-15» (компания была признана банкротом в ноябре 2015 г.). В ноябре прошлого года Банк Москвы подал иск о банкротстве ООО «211 КЖБИ», которое не исполнило обязательства по уплате 837,4 млн руб. В этом году в отношении компании была открыта процедура конкурсного производства. По данным «СПАРК-Интерфакса», у ЗАО «Инвестстрой-15» и «211 КЖБИ» есть общий собственник – Сергей Худяков. По данным Росреестра, земля «211 КЖБИ» находится в залоге у Банка Москвы.

«211 КЖБИ» основан в 1991 г., выпускает газобетон, железобетон, сухие смеси, товарный бетон, сказано на сайте предприятия. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «211 КЖБИ» в 2015 г. составила 811,6 млн руб., убыток – 22 млн руб.

Минус 15% Рынок газобетона в Петербурге и Ленинградской области в этом году уменьшится примерно на 15% к прошлому году и составит менее 1 млн куб. м, полагает Батушанский.

ЛСР собирается использовать площадку для перевода мощностей газобетонного завода «Аэрок» с Октябрьской набережной, 40, сообщил представитель группы. По соседству на Октябрьской набережной ЛСР уже реализует проект «Цивилизация» (на 60 га будет построено около 800 000 кв. м жилья). Как будет использоваться участок «Аэрок», пресс-служба девелопера не комментирует.

Источник на «211 КЖБИ» рассказывает, что ЛСР уже присутствует на площадке комбината. Еще в августе этого года ЛСР уведомила о проведении открытого запроса предложений на разработку проектной документации для реконструкции «211 КЖБИ» под выпуск газобетона. Сроки реализации проекта – 2017–2018 гг., производительность комбината должна быть 550 000 куб. м в год, следует из технического задания, опубликованного на сайте ЛСР.

Компания «211 КЖБИ» довольно закрытая, и оценить ее сложно, говорит Александр Батушанский, управляющий партнер консалтинговой группы «Решение». ЛСР переносит «Аэрок», чтобы использовать землю на Октябрьской набережной для девелопмента, считает он. Переносить предприятие на территорию действующего комбината целесообразно с точки зрения организации производства, работы персонала и логистики, говорит Батушанский. Он считает, что для ЛСР достижение объема производства в 550 000 куб. м возможно, но это амбициозная задача. Такие объемы можно планировать из расчета либо роста рынка в будущем, либо значительного роста региональных поставок, говорит эксперт. По его оценке, ЛСР производит более 300 000 куб. м газобетона в год, а «211 КЖБИ» в последние годы производил около 100 000 куб. м.