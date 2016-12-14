«Онэксим» выходит из состава акционеров девелопера ОПИН

Девелоперская компания ОПИН на внеочередном общем собрании акционеров 10 февраля 2017 г. рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, следует из ее сообщения. Это, скорее всего, связано с тем, что компанию ОПИН покупают структуры Романа Авдеева, основного владельца Московского кредитного банка (МКБ), говорит источник, близкий к одной из сторон переговоров.

«Онэксим» может выйти из состава акционеров ОПИН до конца 2016 г. или в начале 2017 г., знают два партнера девелопера. Подробности сделки им не известны. Представители ОПИН, «Онэксима» и Ingrad, девелоперской компании Авдеева, от комментариев отказались.

ОПИН – один из первых публичных девелоперов в России. У нее в стадии реализации 500 000 кв. м жилья в Московском регионе, сказано на сайте компании. Кроме того, ей принадлежит около 40 000 га земли, примерно половина – в Москве и области. Общий долг ОПИН за первое полугодие 2016 г. – 28,8 млрд руб.; один из главных кредиторов компании – МКБ. Выручка девелопера за полгода – 2,79 млрд руб., убыток – 228,6 млн руб.

Летом 2016 г. руководитель департамента оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов оценивал рыночную стоимость ОПИН примерно в 8 млрд руб.

Авдеев не новичок на рынке недвижимости. В портфеле Ingrad – около 1,5 млн кв. м недвижимости. О том, что структура Авдеева ведет переговоры о покупке ОПИН, стало известно летом 2016 г. Тогда близкий к компании человек говорил, что Прохоров решил продать все активы, включая ОПИН, в связи с событиями вокруг принадлежащего ему медиахолдинга РБК. В апреле в офисах нескольких компаний «Онэксима» в Москве прошли обыски с участием ФСБ. Прохорова пытались заставить продать РБК, редакционная политика которого вызывала раздражение сотрудников администрации президента России, говорили тогда собеседники «Ведомостей» в «Онэксиме» и правительстве России. В июле «Онэксим» продал 20% акций «Уралкалия» бизнесмену Дмитрию Лобяку; до конца года Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника выкупит 12% UC Rusal. Сейчас давление на компанию спало, поэтому в срочной продаже активов необходимости нет, рассказал ранее источник, близкий к «Онэксиму».