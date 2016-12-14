Подрядчик Керченского моста интересуется строительством метро в Москве

«Мостотрест», основным акционером которого является НПФ «Благосостояние», – один из крупнейших строительных подрядчиков России
Д. Абрамов / Ведомости
Об интересе «Мостотреста» к строительству метро в Москве рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям». По его словам, «Мостотрест» может принять участие в торгах на возведение участка Сокольнической линии метро от ст. «Саларьево» до ст. «Столбово». Торги должны объявить до конца 2016 г. Представитель «Мостотреста» от комментариев отказался. Ранее близкий к компании человек не исключал такой возможности.