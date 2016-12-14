Подрядчик Керченского моста интересуется строительством метро в Москве

Об интересе «Мостотреста» к строительству метро в Москве рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям». По его словам, «Мостотрест» может принять участие в торгах на возведение участка Сокольнической линии метро от ст. «Саларьево» до ст. «Столбово». Торги должны объявить до конца 2016 г. Представитель «Мостотреста» от комментариев отказался. Ранее близкий к компании человек не исключал такой возможности.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров