Стройки и инфраструктура

Подрядчик Керченского моста интересуется строительством метро в Москве

Первым проектом может стать продление Сокольнической линии
«Мостотрест», основным акционером которого является НПФ «Благосостояние», – один из крупнейших строительных подрядчиков России
«Мостотрест», основным акционером которого является НПФ «Благосостояние», – один из крупнейших строительных подрядчиков России
Д. Абрамов / Ведомости

Об интересе «Мостотреста» к строительству метро в Москве рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям». По его словам, «Мостотрест» может принять участие в торгах на возведение участка Сокольнической линии метро от ст. «Саларьево» до ст. «Столбово». Торги должны объявить до конца 2016 г. Представитель «Мостотреста» от комментариев отказался. Ранее близкий к компании человек не исключал такой возможности.

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