Москва определила инвесторов в восемь проектов ТПУ

«Мосинжпроект» подвел итоги конкурсов по продаже восьми проектов транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), рассказали три участника торгов. При стартовой цене 370 млн руб. за все проекты по итогам конкурса компания выручит втрое больше – 1,14 млрд руб., передал через представителя заместитель гендиректора по девелопменту «Мосинжпроекта» Альберт Суниев (см. также врез).

Наибольший ажиотаж у инвесторов вызывал ТПУ «Технопарк», где будет построен жилой комплекс на 67 700 кв. м. На этот объект претендовали сразу шесть компаний: структуры группы «Ташир», «Пионера», Ingrad, «Регионы», S.Holding и Meridian Capital, рассказывал в ноябре источник, близкий к тендерному комитету. Тогда при стартовой цене 38,5 млн руб. именно «дочка» Meridian Capital – фирма «Юнит» сделала самое выгодное предложение: 529 млн руб. Правда, победителем конкурса на ТПУ «Технопарк», по словам Суниева, стало ООО «Регионы-юг» (связано с группой «Регионы». – «Ведомости») с предложением в 330 млн руб. «Юнит» отозвал заявку, объяснил один из участников торгов. Компания сделала предложение без учета стоимости аренды земли, которая за шесть лет превысит 1,4 млрд руб., пояснял в ноябре учредитель S.Holding Алексей Шепель. Получить комментарии в Meridian Capital не удалось.

Узлы принесут миллиарды 53,9 миллиарда рублей

во столько оцениваются инвестиции в создание восьми ТПУ, рассказал Суниев. По его словам, бюджет Москвы в виде платежей по аренде земельных участков за время строительства объектов пополнится на 8,5–12,7 млрд руб.

Начало строительства проекта на ТПУ «Технопарк» запланировано на сентябрь 2017 г. после утверждения его на публичных слушаниях, отметил представитель ГК «Регионы». Рядом в Нагатинской пойме ГК «Регионы» строит детский парк развлечений «Остров мечты» – близость двух проектов благотворно отразится на обоих, считает председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. При этом она обращает внимание на высокую конкуренцию жилья в этом районе, в частности на проект «Зиларт», застройку территорий «ЗиЛ-юг» и бизнес-парк Nagatino i-Land.