Девелопер, связанный с ХК «Форум», планирует построить жилой комплекс у Московских ворот

Вчера на градостроительном совете при Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) ООО «Меркатор» представило проект жилого комплекса на Московском пр., 114, сообщила пресс-служба КГА. Автор проекта – архитектурная мастерская «Интерколумниум».

«Меркатор» планирует построить на 2,6 га на Московском пр., 114, около 85 000 кв. м недвижимости, историческое здание фабрики-кухни площадью около 9000 кв. м будет реконструировано под бизнес-центр в соответствии с требованиями Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, сообщили в холдинговой компании «Форум». Площадь жилья составит около 54 000 кв. м (668 квартир), коммерческих помещений – 3300 кв. м, паркинга – 17 000 кв. м. Реализовать проект планируется за пять лет. Размер инвестиций в компании не раскрыли. Построенная в 1932–1936 гг. фабрика-кухня на Московском пр., 114б, в апреле 2016 г. была признана памятником регионального значения и может быть только приспособлена к современному использованию.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Меркатор» принадлежит Денису Дзекану и Борису Кунявскому. Адрес, по которому она зарегистрирована, совпадает с адресами других компаний холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко (см. врез), Дзекан и Кунявский являются гендиректорами и совладельцами нескольких компаний, которые связаны со структурами, входящими в холдинг. ХК «Форум» имеет отношение к этому проекту, подтвердили в «Форуме», не уточнив форму участия.

Под арестом В марте 2016 г. владелец «Форума» Дмитрий Михальченко был арестован по подозрению в контрабанде алкоголя на 1,7 млн руб. Он находится в сизо «Лефортово», срок ареста продлен до 29 декабря