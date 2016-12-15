В этом году девелоперы купили в Петербурге 118 га земли под жилую застройку

За 2016 г. в Петербурге и пригородах было продано 118 га, на которых можно построить 1,3 млн кв. м жилья, в прошлом году – 59 га для строительства 513 000 кв. м жилья, подсчитал гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. По его оценке, за год объем сделок с землей в деньгах вырос почти в 2,5 раза до 18–22 млрд руб. (в 2015 г. он оценивался в 5–8 млрд руб.).

Несмотря на разговоры о кризисе, этот год был очень успешным для девелоперов по объемам продаж и это обстоятельство отчасти вызвало активность в приобретении новых участков, рассказывает Пашков. Есть ощущение, что девелоперы пытаются скорее запустить как можно больше проектов, чтобы успеть воспользоваться хорошим спросом на рынке, ведь он может упасть, полагает эксперт.

Крупные застройщики заявляли о росте продаж. У «Эталона» по итогам трех кварталов они выросли на 75% в деньгах до 33,7 млрд руб., у ЛСР – на 51% до 53 млрд руб. к аналогичному периоду прошлого года.

В 2016 г. земельные банки пополнили как крупные, так и небольшие игроки, говорит представитель КЦ «Петербургская недвижимость». Первые земельные участки в регионе приобрела ГК ПИК, сделки закрыли Glorax Development, ФСК «Лидер», «Эталон», Setl City, «Аквилон-инвест», ЮИТ, «Самолет ЛО», «Росстройинвест» и др., перечисляет он. Некоторые компании, например ЮИТ и «Эталон», в этом году инвестировали в землю в Петербурге впервые за несколько последних лет. По словам гендиректора Setl City Ильи Еременко, в этом году компания вывела на рынок более 1 млн кв. м, приобрела 3,5 га на Петровском острове и договорилась о покупке участка на ул. Гастелло. В ближайшее время группа планирует купить землю в Приморском, Московском, Выборгском и Красногвардейском районах, рассказывает Еременко.