Благодаря подготовке к ЧМ-2018 госзаказ в Петербурге вырос на 15%

Из 156 млрд руб., запланированных на госзакупки в 2016 г., к 1 декабря исполнено 93%, за месяц надо освоить еще около 11 млрд руб., говорит представитель комитета по госзаказу. В 2015 г. за 11 месяцев были проведены госзакупки на 135 млрд руб., что на 15% меньше, чем в этом году, уровень исполнения составил 94%. На госзаказ приходится 6–7% городской экономики, замечает финансовый аналитик ИК «Доходъ» Владимир Киселев.

Количество опубликованных в 2016 г. закупок по сравнению с прошлым годом не изменилось, но их вес упал из-за того, что в 2015 г. было несколько конкурсов на строительство линий метрополитена, говорит Ян Хельм, аналитик IST-Budget (ведет мониторинг тендеров). В 2016 г. проведено 35 госзакупок, превышающих 1 млрд руб., из них восемь с ценой выше 2 млрд руб., по информации IST-Budget. Конкуренция за крупные заказы в Петербурге упала: в прошлом году на 356 закупок от 100 млн руб. претендовало 728 участников, в среднем по 2 участника на конкурс, в 2016 г. этот коэффициент составляет 1,3, говорит Хельм.

Одна из главных статей госзаказа – подготовка к ЧМ-2018. В городе проходят масштабные работы по строительству и реконструкции дорожной инфраструктуры, обновляется городской пассажирский транспорт, осуществляется благоустройство, все работы бюджетоемкие и длительные по реализации, поэтому в 2016–2017 гг. приходится работать в ускоренных темпах, объявила представитель комитета по госзаказу. По ее словам, самые крупные расходы на госзаказ – у комитетов по строительству и по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Бюджет КРТИ на 2016 г. составил 56,7 млрд руб., в том числе 35,3 млрд руб. – Адресная инвестиционная программа (АИП, объекты строительства и реконструкции), говорит его представитель. Самые большие расходы – на объекты к чемпионату: строительство метро, набережной Макарова, моста в районе острова Серный, реконструкция Тучкова моста. В 2016 г. часть средств с объектов АИП по отрасли «Дорожное хозяйство» была перераспределена на ремонт дорог, капремонт мостов, набережных и на разработку предпроектной документации, добавляет представитель КРТИ. В этом году расходы на ремонт дорог существенно выросли, подтверждает гендиректор «АБЗ-дорстроя» Леонид Гиндин.