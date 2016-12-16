Власти Петербурга решили не сносить построенный без разрешения жилой дом на Горной

Приморский районный суд Петербурга утвердил мировое соглашение между городской Службой государственного строительного надзора и экспертизы и собственником земельных участков в Коломягах на ул. Горной, 22, Тбилисской, 40, и Тбилисской, 38. Об этом сообщил представитель застройщика - «Северо-Западной строительной корпорации» и подтвердила пресс-служба Госстройнадзора. На этих участках построен жилой дом, входящий в комплекс «Никитинская усадьба».

Строительство объекта, по данным застройщика, завершилось четыре года назад, а уже в 2013 г. городской суд Петербурга постановил снести дом по иску Службы госстройнадзора. Здание было признано самостроем, так как его возвели без разрешения на строительство. Кроме того, застройщик нарушил закон, разместив один объект на трех участках, а единый участок сформировал уже после завершения строительства, объяснил представитель Службы госстройнадзора.

По условиям мирового соглашения, собственнице участка, Анне Яруловой, до сентября 2019 г. необходимо получить всю необходимую разрешительную документацию либо снести постройку за свой счет.

В спорном жилом комплексе 66 квартир (более 150 жильцов), а в числе дольщиков - футболист Андрей Аршавин, который проживает по соседнему адресу на ул. Горной, 19, а на ул. Горной, 22, приобрел парковочные места, знают сотрудник «Северо-Западной строительной корпорации», дольщик дома и знакомый Аршавина. (Связаться с самим Аршавиным не удалось.) В 2014 г. футболист написал обращение к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой разобраться и не допустить сноса. «Сложилась ситуация, когда из всех участников конфликта пострадавшими оказались те, кто меньше всего виноват, - люди, заплатившие за жилье», - писал тогда Аршавин губернатору.

Теперь угроза сноса дома по Горной, 22, миновала, мировое соглашение означает начало работ по получению разрешительной документации и оформлению прав собственности, говорится в сообщении «Северо-Западной строительной корпорации».

Главное, чтобы Ярулова выполнила условия соглашения, потому что до сих пор застройщик практически не предпринимал действий по спасению ситуации, а покупатели квартир в этом и других домах «Никитинской усадьбы» были вынуждены сами отстаивать свое жилье на митингах, в судах, оплачивать экспертизы и т. д., говорит один из дольщиков «Никитинской усадьбы».

В этом году Приморский районный суд Петербурга удовлетворил иск Службы государственного строительного надзора и экспертизы, потребовавшей снести еще один дом «Никитинской усадьбы» - на 30 квартир на ул. Тбилисской, 32. Его собственником является гендиректор «Северо-Западной строительной корпорации» Михаил Голубев. Служба признала построенный в 2007 г. и заселенный дом самостроем. Сейчас владельцы квартир в доме (а они успели получить свидетельство о собственности) за свой счет проводят экспертизу на соответствие здания требованиям безопасности для рассмотрения дела в суде второй инстанции, рассказал представитель инициативной группы жителей дома.

Здание, которое построено без необходимых документов, подлежит сносу за счет лица, которое его возвело, напоминает юрист практики разрешения споров Rightmark Group Максим Смирнов. Но если бы не было юридической возможности для легализации жилого дома в «Никитинской усадьбе», то государственные органы вряд ли пошли бы на мировое соглашение, считает он. Три года - достаточный срок для того, чтобы получить всю разрешительную документацию на строение, заключает юрист.

Всего, по данным Голубева, необходимо закончить процедуру по оформлению собственности в восьми домах «Никитинской усадьбы».