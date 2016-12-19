Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Островной девелопмент ЛСР

ЛСР приобрела 6 га на Петровском острове

На острове можно строить элитное жилье и дома бизнес-класса
Девелопер намерен осваивать Петровский остров
Девелопер намерен осваивать Петровский остров
Евгений Егоров / Ведомости

ЛСР приобретает территорию на Петровском проспекте, которую планировал развивать «Ховард», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к ЛСР, и два девелопера, знакомых с ситуацией. Представители ЛСР и «Ховарда» отказались от комментариев. ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» принадлежит 6,2 га на Петровском проспекте, 9, лит. А, В, К и О, из которых 5,1 га предназначены под жилую застройку, следует из данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Договор купли-продажи заключен в октябре 2016 г., объекты находятся в залоге у владельцев паев ЗПИФ «Долгосрочные инвестиции – Петровский остров» под управлением ООО «Тринфико пропети менеджмент» до декабря 2019, 2020 и 2021 гг. Сделка прошла, речь идет о рассрочке платежа и ипотеке в силу закона, объясняет Дмитрий Некрестьянов, руководитель практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и партнеры».

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