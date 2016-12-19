Компания SLG арендует более 60 000 кв.м в принадлежащем Adidas комплексе «Чехов-2»

Если эта сделка будет закрыта до конца декабря, то она станет крупнейшей в 2016 г.

Компания Smart LogisticGroup(SLG) ведет переговоры об аренде 62 000 кв. м в логистическом парке «Чехов-2», принадлежащем Adidas, рассказали три консультанта по складской недвижимости и подтвердили два источника, близкие к разным сторонам сделки. Два консультанта утверждают, что договор между SLG и Adidas уже подписан. Третий говорит, что сделка находится в завершающей стадии и будет закрыта до конца года. Коммерческий директор Adidas Роман Романов, а также представители SLG и JLL (консультант сделки) от комментариев отказались.

Рыночная ставка аренды таких складов сейчас составляет 3200-3500 руб. за 1 кв. м в год без учета налогов и расходов на эксплуатацию, говорит директор департамента складской недвижимости Knight Frank Максим Загоруйко. По его словам, такие сделки, как правило, заключаются сроком на пять лет, но с возможностью пересмотра ставки через три года. Таким образом, ежегодно новый арендатор будет платить за склад порядка 198,4-217 млн руб., а за все время действия договора - 0,99-1,09 млрд руб.

Если эта сделка будет закрыта до конца декабря, то станет крупнейшей в 2016 г. По данным консалтинговой компании S.A.Ricci, сейчас рекорд принадлежит ритейлеру «О’кей», который арендовал чуть менее 60 000 кв. м в комплексе «Логопарк «Север-2». Еще около 50 000 кв. м были сданы в логистическом парке «Северное Домодедово» сети гипермаркетов Hoff.