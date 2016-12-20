Adidas сдал в аренду более 60 000 кв. м в комплексе «Чехов-2»

Один из крупнейших в мире продавцов спортивной одежды, Adidas, ведет переговоры о сдаче в аренду логистической компании Smart Logistic Group (SLG) 62 000 кв. м в складском комплексе «Чехов-2», рассказали три консультанта по складской недвижимости и подтвердили два источника, близких к разным сторонам сделки. Ранее SLG арендовала около 80 000 кв. м в логопарке «Северное Домодедово». Двое собеседников «Ведомостей» утверждают, что договор между SLG и Adidas уже подписан. Третий знает: сделка находится в завершающей стадии и будет закрыта до конца 2016 г. Коммерческий директор Adidas Роман Романов, как и представители SLG и консультанта сделки JLL, от комментариев отказались.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров