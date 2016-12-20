Adidas сдал в аренду более 60 000 кв. м в комплексе «Чехов-2»

Adidas стал собственником комплекса «Чехов-2» площадью 120 000 кв. м в 2015 г.
Е. Разумный / Ведомости
Один из крупнейших в мире продавцов спортивной одежды, Adidas, ведет переговоры о сдаче в аренду логистической компании Smart Logistic Group (SLG) 62 000 кв. м в складском комплексе «Чехов-2», рассказали три консультанта по складской недвижимости и подтвердили два источника, близких к разным сторонам сделки. Ранее SLG арендовала около 80 000 кв. м в логопарке «Северное Домодедово». Двое собеседников «Ведомостей» утверждают, что договор между SLG и Adidas уже подписан. Третий знает: сделка находится в завершающей стадии и будет закрыта до конца 2016 г. Коммерческий директор Adidas Роман Романов, как и представители SLG и консультанта сделки JLL, от комментариев отказались.