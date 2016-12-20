«Газпром» арендовал около 30 000 кв. м в Fort Tower

Дочерние компании ПАО «Газпром» арендуют у Fort Group бизнес-центр Fort Tower, сообщил собственник здания и подтвердили в пресс-службе «Газпрома». Договор об аренде офисов был подписан в начале декабря, монополист займет 29 162 кв. м из имеющихся 30 840 кв. м, а также все 170 машино-мест в подземном двухэтажном паркинге. Компании «Газпрома» переедут после того, как офисы будут подготовлены под ключ, уточняется в сообщении. Стоимость аренды и ее срок стороны не раскрывают.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров