«Газпром» арендовал около 30 000 кв. м в Fort Tower

«Газпром» снял бизнес-центр напротив офисов своих дочерних структур
Евгений Егоров / Ведомости
Дочерние компании ПАО «Газпром» арендуют у Fort Group бизнес-центр Fort Tower, сообщил собственник здания и подтвердили в пресс-службе «Газпрома». Договор об аренде офисов был подписан в начале декабря, монополист займет 29 162 кв. м из имеющихся 30 840 кв. м, а также все 170 машино-мест в подземном двухэтажном паркинге. Компании «Газпрома» переедут после того, как офисы будут подготовлены под ключ, уточняется в сообщении. Стоимость аренды и ее срок стороны не раскрывают.