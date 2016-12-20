Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: «Газпром» занял форт

«Газпром» арендовал около 30 000 кв. м в Fort Tower

В Московском районе сконцентрировано больше половины петербургских офисов газового концерна
«Газпром» снял бизнес-центр напротив офисов своих дочерних структур
«Газпром» снял бизнес-центр напротив офисов своих дочерних структур
Евгений Егоров / Ведомости

Дочерние компании ПАО «Газпром» арендуют у Fort Group бизнес-центр Fort Tower, сообщил собственник здания и подтвердили в пресс-службе «Газпрома». Договор об аренде офисов был подписан в начале декабря, монополист займет 29 162 кв. м из имеющихся 30 840 кв. м, а также все 170 машино-мест в подземном двухэтажном паркинге. Компании «Газпрома» переедут после того, как офисы будут подготовлены под ключ, уточняется в сообщении. Стоимость аренды и ее срок стороны не раскрывают.

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