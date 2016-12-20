RBI покупает три корпуса санатория «Сестрорецкий курорт»

Девелопер приобрел два санаторных корпуса, построенных в конце 60-х гг., и руины Лесного корпуса («Сан-Ремо»), рассказал президент холдинга RBI Эдуард Тиктинский. Историческое здание конца XIX в. будет восстановлено, два других корпуса реконструированы, уточнил он. По его словам, общая площадь зданий после реконструкции составит около 40 000 кв. м, из которых под апартаменты будет выделено примерно 20 000 кв. м (около 400 номеров), остальное займут коммерческие, лечебные и рекреационные помещения. Компания уже получила разрешение на реконструкцию и собирается выйти на строительную площадку в апреле-мае 2017 г., полностью завершить работы планируется к 2020 г., сказал Тиктинский. После реконструкции здания и участки под ними будут оформлены в собственность RBI, уточнил он. RBI намерена либо продать здания одному или нескольким инвесторам целиком, либо продавать их в розницу, отметил он. Розничная цена составит около 128 000 руб. за 1 кв. м, цена для инвестора – около 110 000–120 000 руб., говорит директор по маркетингу RBI Михаил Гущин.

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