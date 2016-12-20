Губернатор Подмосковья показательно уволил руководителя стройкомплекса

Зампреда правительства Московской области Германа Елянюшкина, который курировал строительный комплекс региона, сменит в этой должности Максим Фомин, ранее возглавлявший комитет по конкурентной политике области. Об этом, сообщает «РИА Новости», во вторник на заседании регионального правительства объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Елянюшкин назначен советником губернатора. Причины такой рокировки Воробьев на заседании не уточнил, лишь дав понять, что в новой должности Елянюшкин займется реализацией неких региональных спецпроектов. Позже в пресс-службе губернатора «Ведомостям» сообщили, что перевод Елянюшкина на другую должность «связан с переносом сроков сдачи перинатальных центров».

Елянюшкин пришел в правительство Московской области в 2012 г. На работу министром стройкомплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья его принимал еще Сергей Шойгу, исполнявший тогда обязанности главы региона. Карьеру Елянюшкин начинал в Санкт-Петербурге, где окончил Ленинградскую высшую пожарную школу МВД. В 2006 г. он возглавил строительное управление комитета по строительству правительства Петербурга, впоследствии работал в правительстве Псковской области, возглавлял департамент жилищной политики в Минэкономразвития.

Близкий к правительству Московской области человек называет уход Елянюшкина показательным увольнением, которое должно стать предупреждением для остальных членов команды губернатора. Поводом для недовольства стала задержка со сдачей перинатальных центов, которые возводятся в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья» в Коломне, Щелкове и Наро-Фоминске. Центры должны были быть полностью готовы к Новому году. Ранее Воробьева обвиняли в излишней мягкости по отношению к своему окружению — видимо, он решил продемонстрировать новые подходы к исполнительской дисциплине при сдаче общественно значимых объектов, рассуждает собеседник «Ведомостей».

Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатальных центров в Коломне и Наро-Фоминске должны были завершиться в июле 2016 г., следует из соглашения правительства Московской области с Минздравом и ФОМС о финансовом обеспечении региональной программы модернизации здравоохранения Московской области.

На самом деле Елянюшкин не относился к числу людей, принимавших решения, говорит менеджер крупной строительной компании. В Подмосковье действует правило двух ключей: санкционировать проект должны администрации города и области, но в области в последнее время все замыкается на Главное управление архитектуры. Некоторое время назад получить контроль над этим процессом пыталась Марина Оглоблина, занимавшая пост министра строительного комплекса, но в итоге она сейчас, как и Елянюшкин, занимает должность советника. По сути дела этот перевод означает почетную пенсию, резюмирует собеседник «Ведомостей».