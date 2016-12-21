Власти Петербурга выделят на строительство музея «Россия – моя история» 1,3 млрд рублей

Администрация Петербурга выделит 1,3 млрд руб. на строительство музея «Россия – моя история»
А. Гордеев / Ведомости
Городская администрация объявила конкурс на строительство музея-парка «Россия – моя история» в районе Московского парка Победы. Начальная цена контракта – 1,3 млрд руб. Подрядчик должен будет провести проектно-изыскательские работы. Общая площадь комплекса составит порядка 15 000 кв. м: в него войдут четыре основных выставочных пространства по 1300 кв. м, два пространства для временных выставок, два кинотеатра с куполами, холл с аудиторией и трибунами на 400 мест, многофункциональный зал, кафе на 150 мест, служебные помещения и проч. Подрядчик должен построить объект за 15 месяцев после подписания договора. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 января 2017 г., подведение итогов назначено на 18 января.