Жилая недвижимость

Квартиры в Москве стали доступнее для покупателей в уходящем году

Застройщики отмечают рекордный рост спроса на новостройки, но цены не падают
Квартиры в Москве стали доступнее для покупателей в уходящем году
Квартиры в Москве стали доступнее для покупателей в уходящем году
Алексей Филиппов / ТАСС

Максимально благоприятный для кризисного периода уровень спроса на московские квартиры - вот, пожалуй, основной след, который оставит в истории столичного рынка жилья уходящий год. Количество зарегистрированных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) от месяца к месяцу в этом году ставило все новые рекорды. Однако за увеличением объема предложения в столице спрос так и не угнался. Хуже всего пришлось подмосковным застройщикам - покупатели их квартир стали активно перетекать на московский рынок, где жилье упало в цене и оказалось в прямой конкуренции с областным.

Бурный спрос

В ноябре управление Росреестра по Москве зарегистрировало 3 844 договора долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья. По сравнению с октябрем число ДДУ выросло на 13,6%, с ноябрем прошлого года – на 140,1%. При этом, если если в течение 2015 г. ежемесячное количество ДДУ оставалось в целом на стабильном уровне и колебались в районе показатели 1 500 сделок, то в текущем году от месяца к месяцу отмечался явный рост количества сделок - 2 000 -2 700 сделок в начале года и более 3 800 к концу года.

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