Власти Ленобласти отказываются принимать дома без социальной инфраструктуры

Некоторые застройщики вплотную подошли к сдаче домов, не обеспечив будущих жильцов дорогами, школами, детскими садами и кабинетами врачей общей практики», – сказал вчера заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин. По его словам, это приводит к недовольству жителей микрорайонов. «У нас есть два законных пути для принуждения застройщиков к возведению социальных объектов: либо отменять разрешение на строительство, либо не давать разрешение на ввод до тех пор, пока не будет школ, дорог и садов. Мы будем пользоваться этими двумя путями в зависимости от ситуации», – предупредил Москвин. По его словам, на западе поселка Мурино работают 5–6 застройщиков, у части из них подходит срок ввода домов, но к строительству школы они еще не приступали, для нее даже не сформирован участок. Застройщики не получат разрешение на ввод в эксплуатацию до тех пор, пока не начнут строить школу, обещает Москвин. Представитель Москвина уточнил, что к вводу готовятся комплексы компаний «Норманн» и «Петрострой», которые возводят в Мурине проекты «Десяткино» и «Ласточка».

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