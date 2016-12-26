Петербургские гостиницы повысили цены

Больше всего дорогих отелей на Исаакиевской площади
Евгений Егоров / Ведомости
Средний тариф (ADR) в отелях Петербурга за 11 месяцев 2016 г. вырос по сравнению с прошлым годом на 19% почти до 6000 руб., подсчитали аналитики JLL. При этом спрос был достаточно сильным и в совокупности это дало увеличение доходности на номер (RevPAR) на 20% – до 4000 руб., говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL. В то же время из-за роста тарифов несколько снизилась загрузка – в среднем по рынку она упала на 1 п. п. до 67%, сильнее всего загрузка сократилась в среднем сегменте – на 4 п. п. до 65%, говорится в исследовании.