Подмосковный девелопер хочет строить в Москве

ООО «Контакт» подало заявку на участие в конкурсе по продаже 99% акций транспортно-пересадочного узла «Люблино» (АО «ТПУ «Люблино»), рассказал источник, близкий к одному из участников торгов. Проект, как следует из лотовой документации, предусматривает строительство жилого комплекса на 48 272 кв. м. «Контакт», по словам собеседника «Ведомостей», связан с подмосковным застройщиком «Гратис». Его партнером в случае победы станет строительная компания PSP Farman, продолжает он. Последняя возводила проект «Гратиса» – жилой квартал «Одинцовского парка» (400 000 кв. м) в подмосковном Одинцове. Кроме того, она участвовала в строительстве таких проектов, как апарткомплекс St. Nickolas (инвестор – Vesper) на Никольской улице, бизнес-центр «Романов двор» (владелец – RD Group), комплекс универмага ЦУМ (владелец – Mercury) и т. д. Коммерческий директор ООО «ПСП-фарман» Вячеслав Кашпаров подтвердил, что компания может принять участие в проекте ТПУ «Люблино» в качестве генподрядчика на основании запроса ОАО «Гратис». Представитель последней от комментариев отказался. Согласно СПАРК, «Гратису» действительно принадлежит 50% ООО «Контакт», вторая половина компании – у Елены Лебедевой. Связаться с ней не удалось.

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