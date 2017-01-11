Долги арендаторов петербургской недвижимости достигли 8 млрд рублей – администрация

Более 140 компаний имеют существенные долги по аренде имущества, их общая задолженность перед городским бюджетом на конец 2016 г. достигла 8 млрд руб., из них 70% приходится на инвестиционные договоры, сообщил представитель комитета имущественных отношений (КИО). «Одна из основных задач комитета – пополнение доходной части бюджета города, и плотная работа с недобросовестными плательщиками позволит нам более эффективно взыскивать долги», – цитирует пресс-служба председателя КИО Александра Семчукова. В подведомственном комитету Фонде имущества общую сумму долгов за использование недвижимости оценивают в 12 млрд руб., из которых 5,4 млрд руб. приходятся на договоры аренды земли на инвестиционных условиях при задолженности свыше 1 млн руб., говорит представитель фонда.