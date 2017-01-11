Китайцы покупают «Военторг»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство гонконгской «Эф-Пи-Эйч Юроп Холдингс II (Эйч-Кей) Лимитед» на приобретение прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности ОАО «Торговый дом «Центральный военный универсальный магазин» (ЦВУМ). Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы. ЦВУМ, принадлежащий структуре Дмитрия Рыболовлева, владеет бизнес-центром «Воздвиженка-центр» (он же «Военторг») площадью 70 000 кв. м.

Покупателем выступает китайская Fosun International, ее партнером в проекте будет компания Avica (управляет фондом Romanov Property Holdings Fund, среди его инвесторов экс-совладелец «Тройки диалог» Рубен Варданян), уточнили «Ведомостям» три человека, близкие к разным участникам потенциальной сделки. «Эф-Пи-Эйч Юроп Холдингс II (Эйч-Кей) Лимитед» специально создана для этой сделки, отметили двое из собеседников. Какая роль у Avica в этом партнерстве, источники не говорят, но основной инвестор - китайская группа.

«Эф-Пи-Эйч Юроп Холдингс II (Эйч-Кей) Лимитед» может заплатить за «Военторг» около 10 млрд руб., знает человек от одной из сторон потенциальной сделки. Она может быть закрыта уже в I квартале 2017 г., добавляют два источника «Ведомостей».

Гендиректор Fosun Eurasia Capital (российская «дочка» китайской группы) Татьяна Ландвер и представитель Avica от комментариев отказались; также поступил представитель консультанта сделки со стороны собственника «Военторга», компании JLL. Получить комментарий представителя ЦВУМа пока не удалось.

Созданная в 1992 г. Fosun International инвестирует в недвижимость, страхование, туризм, металлургию, фармацевтику и т. д., стоимость активов под ее управлением на 31 декабря 2015 г. составляла около $60 млрд. Среди активов Fosun – французская курортная сеть Club Med, пакеты акций Cirque du Soleil, туроператора Thomas Cook, американской киностудии Studio 8 и проч. Основной владелец Fosun International – китайский миллиардер Гуо Гуанчан, чье состояние в 2016 г. Forbes оценивал в $7,3 млрд.

В 2015 г. Fosun International создала Fosun Eurasia Capital для инвестиций в недвижимость, энергетику, потребительский сектор и т. д. Если китайская группа приобретет «Военторг», это станет ее первой инвестицией на российском рынке недвижимости.

«Военторг» – один из самых известных советских магазинов. В 2002 г. его владельцем стала группа АСТ Тельмана Исмаилова, вложив в его реконструкцию $140 млн. Получившийся офисно-торговый комплекс в 2009 г. приобрела «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова. Спустя год Керимов передал «Военторг» Рыболовлеву в счет оплаты части пакета «Уралкалия».

Рыболовлев пытается продать «Военторг» последние три года, он рассчитывал получить за него не менее $350 млн. После девальвации рубля в декабре 2014 г. цену на объект снизили до $200 млн. Основным претендентом на комплекс была группа «Бин», которая предлагала за него 11–12 млрд руб., рассказывали ранее три консультанта, работавших с участниками сделки. Но в мае 2016 г. сделка сорвалась – «Бин» не смог привлечь кредит на покупку, говорили собеседники «Ведомостей».