Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: «Кредо» берет суд

Контракт на строительство судебного квартала выиграла УК «Кредо»

Компания активно сотрудничала с управлением делами президента
Контракт на строительство комплекса зданий для судов за 28,9 млрд руб. выиграла УК «Кредо»
Контракт на строительство комплекса зданий для судов за 28,9 млрд руб. выиграла УК «Кредо»
Е. Разумный / Dtljvjcnb

Тендер на строительство комплекса зданий Верховного суда и судебного департамента выиграло ООО «УК «Кредо», оно снизило максимальную цену контракта – 29,5 млрд руб. на 600 млн руб.

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