Контракт на строительство судебного квартала выиграла УК «Кредо»

Контракт на строительство комплекса зданий для судов за 28,9 млрд руб. выиграла УК «Кредо»

Статья опубликована в № 4240 от 13.01.2017 под заголовком: «Кредо» берет суд

Тендер на строительство комплекса зданий Верховного суда и судебного департамента выиграло ООО «УК «Кредо», оно снизило максимальную цену контракта – 29,5 млрд руб. на 600 млн руб.