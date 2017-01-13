«Водоканал» без конкурса заключил контракт на 1 млрд рублей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключило с ООО «ВИТ» контракт на комплексное облуживание информационной структуры до 2020 г. за 995 млн руб., следует из документов госзакупки. Закупка была проведена у единственного поставщика 29 декабря. Конкурс на эти работы «Водоканал» объявлял 31 октября, кроме ВИТ на него подало заявку ЗАО «Телрос», но не прошло предквалификационный отбор. В «Телросе» не ответили на запрос «Ведомостей».

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