В 2016 году в Петербурге сдано в аренду 292 200 кв. м офисов – JLL

По итогам 2016 г. в Петербурге было арендовано 292 200 кв. м офисов, это вдвое больше, чем в в 2015 г. (137 400 кв. м), подсчитали аналитики JLL. По данным компании, поглощение офисов в 2016 г. достигло рекорда: предыдущий максимум в Петербурге был зафиксирован в 2011 г. (257 900 кв. м), результат 2016 г. превысил его на 13%. В Colliers International оценивают поглощение офисов в городе в прошлом году в 279 000 кв. м и также считают этот результат самым высоким за всю историю офисного рынка Петербурга.

Основными драйверами спроса аналитики называют активность структур и подрядчиков «Газпрома», которые продолжил переводить свои структуры из Москвы в Петербург, а также развитие IT-компаний. На эти сегменты пришлось две трети всех сделок, совершенных в 2016 г. на офисном рынке Петербурга, оценил руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Владислав Фадеев. В частности, в декабре была сделка, которую аналитики назвали крупнейшей за год: «Газпром» арендовал 29 200 кв. м в комплексе Fort Tower.

Высокий спрос на офисы спровоцировал заметное сокращение свободных помещений в Петербурге. За 2016 г., по оценкам JLL, доля вакантных площадей сократилась с 12,2% до 9,4%, при этом отрицательная динамика наблюдалась и в классе А, где доля свободных помещений сократилась за год с 11% до 6,1%, и в классе B (с 12,9% до 10,7%). Доля вакантных площадей снизилась до рекордного с 2013 г. уровня – менее 7% в бизнес-центрах класса А, оценивает руководитель отдела коммерческой недвижимости Knight Frank St Petersburg Марина Пузанова. По итогам 2016 г. около 70% офисных центров класса, по ее словам, заполнены на 100%.

Существенное влияние рынок оказывает переезд «Газпрома», который начался 5 лет назад. Всего структуры, партнеры и подрядчики «Газпрома» заняли в городе 345 000 кв. м (с учетом декабрьской сделки с Fort Group). Уровень вакантных офисов в Петербурге класса А с 2012 по 2016 г., по подсчетам Colliers, сократился с 14% до 7,8%, класса В - вырос с 7% до 10%. За тот же период в Москве доля свободных офисных площадей класса А сократилась с 15% до 10%, класса В - выросла с 0% до 32%.

Многие петербургские компании уже отмечают нарастающий дефицит предложения на рынке офисов, отметил генеральный директор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев. Наиболее заметно, по его мнению, «вымывание» крупных офисных блоков - от 3000 кв. м - в существующих бизнес-центрах.

Ввод новых офисных помещений в прошлом году на 32% превзошел показатель 2015 г. (162 800 кв. м), подсчитали в JLL. Рекордному значению 2008 г. (406 000 кв. м) этот показатель пока уступает. В Colliers площадь введенной за год офисной недвижимости оценивают в 260 000 кв. м и называют это рекордом за последние семь лет. Нехватка свободных офисов на фоне растущего ввода объясняется тем, что спекулятивный рынок в Петербурге не растет. Более половины ввода (56%), по данным JLL, составляют площади, которые построены для собственных нужд, предназначены для продажи или арендованы целиком одной компанией, поэтому за прошедший год спекулятивный рынок вырос только на 95 000 кв. м.

На фоне сокращения свободных площадей к концу года арендные ставки начали расти. В JLL подсчитали, что средний уровень запрашиваемых ставок аренды в классе А увеличился на 0,9%, до 1 600 руб. за 1 кв. м в месяц, в классе В – на 0,2% до 1137 руб. за кв. м в месяц (с учетом НДС и операционных расходов). Ситуация с дефицитом качественных офисов большой площади в 2017 г. только усугубится, что приведет к дальнейшему росту ставок в бизнес-центрах сегмента А и В, полагает Марина Пузанова. К концу года доля свободно около 5% в классе А и 9,5% в классе В, прогнозирует Владислав Фадеев.

Объем ввода новых офисных площадей в Петербурге в этом году снизится на 87 000 кв. м по сравнению с 2016 г. и составит 175 000 кв. м, прогнозирует Андрей Косарев. Значительную часть (более половины) нового предложения 2017 г. составят бизнес-центры, сроки реализации которых переносились, например, «Наличная, 44», «Премьер Лига» (3-я очередь), среди объектов, которые пополнят рынок аренды в 2017 г., можно отметить БЦ «Пономарев центр» и «Сенатор» на Чапаева, отметил он.