«Стройновация» вынуждена срочно искать гарантию на 3,3 млрд рублей

Строительная компания «Стройновация» может лишиться контракта на строительство железнодорожной и портовой инфраструктуры для комплексной реконструкции морского порта Восточный-Находка. Контракт стоимостью около 24 млрд руб. компания получила еще в 2014 г. По контракту до конца 2017 г. должно быть уложено более 50 км железнодорожных путей, возведено 11 мостов и путепроводов, четыре причальных сооружения протяженностью более 900 м, проведены работы по углублению дна, переустройству объектов инженерной инфраструктуры, геодезические работы.

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