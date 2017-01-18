Промышленность
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Подрядчика подвела гарантия

«Стройновация» вынуждена срочно искать гарантию на 3,3 млрд рублей

Прежнюю по контракту на реконструкцию порта Восточный-Находка выдавал обанкротившийся Внешпромбанк
Строительная компания «Стройновация» может лишиться контракта на строительство железнодорожной и портовой инфраструктуры для комплексной реконструкции морского порта Восточный-Находка
Строительная компания «Стройновация» может лишиться контракта на строительство железнодорожной и портовой инфраструктуры для комплексной реконструкции морского порта Восточный-Находка
Е. Разумный / Ведомости

Строительная компания «Стройновация» может лишиться контракта на строительство железнодорожной и портовой инфраструктуры для комплексной реконструкции морского порта Восточный-Находка. Контракт стоимостью около 24 млрд руб. компания получила еще в 2014 г. По контракту до конца 2017 г. должно быть уложено более 50 км железнодорожных путей, возведено 11 мостов и путепроводов, четыре причальных сооружения протяженностью более 900 м, проведены работы по углублению дна, переустройству объектов инженерной инфраструктуры, геодезические работы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике