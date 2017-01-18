Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: «Росевродевелопмент» дождался «Лета»

Новым владельцем торгового комплекса «Лето» может стать «Росевродевелопмент»

Покупка обойдется ему примерно в 10 млрд рублей
«Галс-девелопмент», похоже, выбрал покупателя торгово-развлекательного комплекса «Лето» в Санкт-Петербурге. Его может купить «Росевродевелопмент»
«Галс-девелопмент», похоже, выбрал покупателя торгово-развлекательного комплекса «Лето» в Санкт-Петербурге. Его может купить «Росевродевелопмент»
Е. Егоров / Ведомости

Компания «Росевродевелопмент» договорилась с «Галс-девелопментом» о приобретении у него торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Лето» (116 000 кв. м), расположенного на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам сделки. Об этом также знают два консультанта в сфере недвижимости. Они говорят, что сделка, по данным на конец декабря 2016 г., уже находилась в завершающей стадии и, скорее всего, будет закрыта в течение нескольких месяцев.

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