Новым владельцем торгового комплекса «Лето» может стать «Росевродевелопмент»

Компания «Росевродевелопмент» договорилась с «Галс-девелопментом» о приобретении у него торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Лето» (116 000 кв. м), расположенного на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам сделки. Об этом также знают два консультанта в сфере недвижимости. Они говорят, что сделка, по данным на конец декабря 2016 г., уже находилась в завершающей стадии и, скорее всего, будет закрыта в течение нескольких месяцев.

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