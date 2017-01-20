Стоимость контракта на депо «Южное» выросла на 30%

Чиновники объясняют это объединением в один лот строительства и закупки оборудования

Максимальная цена контракта на достройку электродепо «Южное» составит 5,5 млрд руб., следует из плана-графика закупок Дирекции транспортного строительства (ДТС, подведомственна петербургскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ). Конкурс будет объявлен до конца января, работы рассчитаны до августа 2018 г. Финансирование в 2017 г. составит 3,65 млрд руб., в 2018 г. – 1,82 млрд руб., следует из документов. Тендер пройдет в форме запроса предложений. Ранее чиновники называли стоимость контракта – 4,27 млрд руб.