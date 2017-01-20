На строительство жилья для судей ВС в Петербурге претендуют семь компаний

Семь компаний подали заявки на участие в строительстве жилого комплекса для сотрудников Верховного суда России и судебного департамента при Верховном суде

Семь компаний подали заявки на участие в строительстве жилого комплекса для сотрудников Верховного суда России и судебного департамента при Верховном суде. Протокол вскрытия конвертов с заявками опубликован на сайте госзакупок.

Тендер на строительство жилого комплекса для судей на 600 квартир с максимальной ценой в 6,2 млрд руб. был объявлен 30 декабря ФГУП «Строительное объединение». Итоги конкурса планируется подвести 25 января.

Заявки на конкурс подали ООО «Ленмонтаж» (5,7 млрд руб.), ООО «КВС» (5,58 млрд руб.), ООО «Специальное тоннельное строительство» (5,4 млрд руб.), ООО «Проектное строительное бюро «Жилстрой» (5,9 млрд руб.), «Управляющая компания «Кредо» (6 млрд руб.), ООО «Каскад-энерго» (5,8 млрд руб.) и ООО «Лидер» (5,68 млрд руб.).

На прошлой неделе ООО «УК «Кредо» выиграло основной конкурс на строительство судебного квартала для Верховного суда и судебного департамента, предложив выполнить работы за 28,9 млрд руб. В том конкурсе также участвовало ПСБ «Жилстрой», владелицей 40% которого является Людмила Коган, жена Владимира Когана, основного акционера и санатора банка «Уралсиб». Но во время рассмотрения заявок организатор не зачел «Жилстрою» в опыт работ контракт по Нижегородскому машиностроительному заводу, из-за чего квалификация компании упала с 19,9 млрд руб. до 14,9 млрд руб., рассказал после объявления результатов гендиректор «ПСБ «Жилстрой» Александр Железкин. Компания отправила в ФАС жалобу на результаты конкурса.

ООО «УК «Кредо», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Михаилу и Асе Борисовым, их компании уже выполнили контракты более чем на 2 млрд руб. для уравделами президента.