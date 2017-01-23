Администрация Петербурга требует от «Метростроя» 425 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) 19 января подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск к ОАО «Метрострой».

Иск касается неподтвержденных затрат «Метростроя» на размещение отходов категории «опасная» и «чрезвычайно опасная» в рамках контракта на строительство Фрунзенского радиуса между станциями «Международная» и «Южная», сообщили в пресс-службе КРТИ. «Проверка показала, что «Метрострой» не выполнил указанные работы, поэтому КРТИ намерен взыскать с компании 425 млн руб.: 357 млн руб. неосновательного обогащения и 68 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.12.2014 по 16.01.2017», - сообщил представитель комитета. Расторгать этот контракт с «Метростроем» КРТИ не планирует, уточнили в пресс-службе.

В «Метрострое» говорят, что работы выполнены, и называют иск безосновательным. «Проходческие работы в рамках строительства участка Фрунзенского радиуса завершены еще в июне 2015 г., работы по вывозке и утилизации грунта с проходки тоннеля выполнены и приняты заказчиком в полном объеме, категорийность и класс грунта подтверждены со стороны ОАО «Метрострой» документами, соответствующими природоохранному законодательству, заявили в пресс-службе компании. «В связи с вышеизложенным «Метрострой» считает иск, предъявленный КРТИ, безосновательным. Тем не менее решение по данному вопросу остается в компетенции судебных органов», - добавили в пресс-службе «Метростроя».

«Метрострой» выиграл контракт на строительство линии метро протяженностью 5,23 км от «Международной» до «Южной» в феврале 2014 г. Стоимость контракта – 26 млрд руб., срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Южная» по контракту – 20 декабря 2018 г. Ранее КРТИ и представители «Метростроя» заявляли, что готовы сдать «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Южную» раньше, в декабре 2017 г., если будет выделено дополнительное финансирование. Однако сейчас «Метрострой» заявляет о переносе этого срока. «Сдать в декабре 2017 г. практически нереально, оптимальный срок - лето 2018 г.», - заявили в пресс-службе компании.

В связи с тем, что город сократил смету строительства, утвержденную экспертизой, на 30%, а также ввиду девальвации рубля и подорожания стройматериалов для завершения строительства Фрунзенского радиуса «Метрострой» предлагал перебросить деньги на проект с 2018 г. на 2017 г., а также выделить дополнительное финансирование. Переговоры с городом по поводу переноса средств и выделения дополнительных денег продвигаются, но медленно, для увеличения финансирования необходимо постановление правительства, уточнили в пресс-службе «Метростроя». «Общая договоренность достигнута, необходимо, чтобы весь регламент был соблюден», - добавили в компании, не уточнив, о каких суммах идет речь. В КРТИ это также не комментируют.

В 2016 г. КРТИ уже подавал к «Метрострою» иски, которые касались невыполненных работ по заключенным в 2014 г. контрактам на инженерную подготовку территорий для строительства Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линий метрополитена. В марте был подан иск на 146 млн руб., судебное разбирательство по нему несколько раз откладывалось. Рассмотрение поданного в апреле иска на 77 млн руб. приостановлено, свидетельствуют данные арбитража. В марте и апреле прошлого года по поводу названных контрактов ФСБ проводило обыски в «Метрострое» и Дирекции транспортного строительства.