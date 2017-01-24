Коммерческая недвижимость

Отменен тендер на строительство судебного квартала в Петербурге за 30 млрд рублей

Управделами президента снова придется проводить конкурс
Судебный квартал займет около 10 га на набережной Малой Невы
Судебный квартал займет около 10 га на набережной Малой Невы
Евгений Егоров / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 23 января рассмотрела жалобу проектно-строительного бюро «Жилстрой» на результаты тендера по строительству судебного квартала в Петербурге и признала ее необоснованной, следует из заявления службы. Однако при рассмотрении обращения ФАС, по собственным данным, выявила нарушения 223-го федерального закона о закупках. Так, на сайте госзакупок отсутствовала проектно-сметная документация для тендера, были некорректно установлены допуски саморегулируемых организаций как требование к составу заявки, а также некорректно установлен порядок оценки заявок. ФАС признала генподрядчика проекта – ФГУП «Строительное объединение» управделами президента (УПД) – нарушившим законодательство в сфере закупок и предписала аннулировать конкурс, заявил представитель службы.

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