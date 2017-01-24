Отменен тендер на строительство судебного квартала в Петербурге за 30 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 23 января рассмотрела жалобу проектно-строительного бюро «Жилстрой» на результаты тендера по строительству судебного квартала в Петербурге и признала ее необоснованной, следует из заявления службы. Однако при рассмотрении обращения ФАС, по собственным данным, выявила нарушения 223-го федерального закона о закупках. Так, на сайте госзакупок отсутствовала проектно-сметная документация для тендера, были некорректно установлены допуски саморегулируемых организаций как требование к составу заявки, а также некорректно установлен порядок оценки заявок. ФАС признала генподрядчика проекта – ФГУП «Строительное объединение» управделами президента (УПД) – нарушившим законодательство в сфере закупок и предписала аннулировать конкурс, заявил представитель службы.

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