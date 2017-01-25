Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Планы устарели

Госстройнадзор не выдает разрешения на строительство нескольким застройщикам

«Главстрой-СПб» уже оспаривает решение в суде
Veren Group начала стройку осенью
Veren Group начала стройку осенью
Евгений Егоров / Ведомости

ООО «Главстрой-СПб» 16 января обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к Службе государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство, говорится на сайте суда. Заявление оставлено без движения до 17 февраля. Истец просит признать незаконным отказ в выдаче разрешений на строительство третьей и четвертой очередей жилого комплекса «Северная долина» и обязать службу выдать их в течение 10 дней после вступления в силу решения суда, говорится в материалах дела.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике