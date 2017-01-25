Госстройнадзор не выдает разрешения на строительство нескольким застройщикам

ООО «Главстрой-СПб» 16 января обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к Службе государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство, говорится на сайте суда. Заявление оставлено без движения до 17 февраля. Истец просит признать незаконным отказ в выдаче разрешений на строительство третьей и четвертой очередей жилого комплекса «Северная долина» и обязать службу выдать их в течение 10 дней после вступления в силу решения суда, говорится в материалах дела.

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