Госстройнадзор не выдает разрешения на строительство нескольким застройщикам

ООО «Главстрой-СПб» 16 января обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к Службе государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство, говорится на сайте суда. Заявление оставлено без движения до 17 февраля. Истец просит признать незаконным отказ в выдаче разрешений на строительство третьей и четвертой очередей жилого комплекса «Северная долина» и обязать службу выдать их в течение 10 дней после вступления в силу решения суда, говорится в материалах дела.