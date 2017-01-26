Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Raven Russia идет на север

Raven Russia может купить портфель складов «Логопарк девелопмент»

Сумма сделки составит около $200 млн
Raven Russia – один из крупнейших владельцев логистической недвижимости в России
Raven Russia – один из крупнейших владельцев логистической недвижимости в России
Логопарк Девелопмент

Raven Russia вернулась к переговорам по покупке складского комплекса «Логопарк Север» на Ленинградском шоссе, рассказали три консультанта, работавшие с участниками потенциальной сделки. Они напоминают: британская компания планировала купить первую очередь объекта (110 000 кв. м) еще в 2014 г. и даже подавала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении проектной компании «Логопарк Север» – ООО «Каравелла». Однако из-за ухудшения ситуации на рынке недвижимости в конце 2014 г., связанного с обвалом курса рубля и снижением ставок аренды, сделка не состоялась. Сейчас Raven Russia ведет переговоры о покупке уже двух очередей «Логопарк Север», их суммарная площадь составляет 380 000 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей» и подтверждают два человека, близких к разным сторонам переговоров. Сделка, по их словам, может быть закрыта в первой половине 2017 г.

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