Raven Russia может купить портфель складов «Логопарк девелопмент»

Raven Russia – один из крупнейших владельцев логистической недвижимости в России
Логопарк Девелопмент
Raven Russia вернулась к переговорам по покупке складского комплекса «Логопарк Север» на Ленинградском шоссе, рассказали три консультанта, работавшие с участниками потенциальной сделки. Они напоминают: британская компания планировала купить первую очередь объекта (110 000 кв. м) еще в 2014 г. и даже подавала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении проектной компании «Логопарк Север» – ООО «Каравелла». Однако из-за ухудшения ситуации на рынке недвижимости в конце 2014 г., связанного с обвалом курса рубля и снижением ставок аренды, сделка не состоялась. Сейчас Raven Russia ведет переговоры о покупке уже двух очередей «Логопарк Север», их суммарная площадь составляет 380 000 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей» и подтверждают два человека, близких к разным сторонам переговоров. Сделка, по их словам, может быть закрыта в первой половине 2017 г.