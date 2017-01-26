Китайцы построят три станции метро в Москве

Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Китайцы спустились в московское метро

Три станции Третьего пересадочного контура (ТПК, см. врез) московского метро построит китайская корпорация CRCC, сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы. Контракт по строительству станционных комплексов «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», 4,6 км перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией «Аминьевское шоссе» подписали руководство городской компании «Мосинжпроект» и ООО «Сиарсиси рус» (российское подразделение CRCC). Запрос «Ведомостей» в CRCC остался без ответа.