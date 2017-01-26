Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Китайцы спустились в московское метро

Китайцы построят три станции метро в Москве

Участок Третьего пересадочного контура обойдется в 23 млрд рублей
Китайская госкорпорация CRCC построит три станции столичного метро за 23 млрд руб.
Китайская госкорпорация CRCC построит три станции столичного метро за 23 млрд руб.
М. Стулов / Ведомости

Три станции Третьего пересадочного контура (ТПК, см. врез) московского метро построит китайская корпорация CRCC, сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы. Контракт по строительству станционных комплексов «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», 4,6 км перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией «Аминьевское шоссе» подписали руководство городской компании «Мосинжпроект» и ООО «Сиарсиси рус» (российское подразделение CRCC). Запрос «Ведомостей» в CRCC остался без ответа.

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