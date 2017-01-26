Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Тариф «бесплатный»

Администрация Петербурга не может штрафовать за неоплату парковки

Доход от нее в 4 раза меньше, чем планировали чиновники
Чиновники рассчитывали, что парковка будет приносить бюджету 450 млн руб. в год
Чиновники рассчитывали, что парковка будет приносить бюджету 450 млн руб. в год
Евгений Егоров / Ведомости

Администрация Петербурга приняла решение пока не штрафовать за неоплату парковки, сообщила представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Комитет с 11 по 20 января 2017 г. сопоставлял данные реестров об административных правонарушениях за неоплату парковки, сформированных за последние два месяца, с информацией о владельцах автомобилей в базах Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (УФССП), говорится в сообщении КРТИ. Соглашение с УФССП комитет подписал в декабре. Чиновники обещали, что в январе штрафы начнут приходить тем, кто не оплачивал парковку начиная с ноября 2016 г.

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