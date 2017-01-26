Подряд на строительство жилья для судей выиграло «Каскад-энерго»

Победителем конкурса на строительство жилого комплекса для судей стало калужское ООО «Каскад-энерго», свидетельствуют данные на сайте ФГУП «Строительное объединение» управделами президента (УПД) (заказчик). ФГУП 30 декабря объявил тендер с максимальной ценой 6,2 млрд руб. «Каскад-энерго» предложило выполнить работы за 5,8 млрд руб. Заявки также подавали ООО «Ленмонтаж» (5,7 млрд руб.), ООО «КВС» (5,58 млрд руб.), ООО «СТС» (5,4 млрд руб.), ООО «Проектное строительное бюро «Жилстрой» (5,9 млрд руб.), Управляющая компания «Кредо» (6 млрд руб.) и ООО «Лидера» (5,68 млрд руб.). Все участники были допущены к конкурсу.

ООО «СТС», ООО «Лидера» и ООО «КВС» получили низкие баллы по критерию квалификации, которые повлияли на общий результат: компаниям нужно было представить опыт работ сопоставимого характера и объема с 2012 по 2016 г. ООО «СТС», которое предложило самую низкую цену работ, зачли опыт работ только на 6,1 млрд руб. вместо заявленных 25,2 млрд руб., следует из документации. Также участнику засчитано 110 сотрудников вместо 137 заявленных. ООО «Ленмонтаж» и ООО «КВС» также потеряли баллы по критерию «качество работ».

«Каскад-энерго», согласно СПАРК, принадлежит Владимиру Гаврилову. Компания в основном занимается электромонтажными работами, в 2016 г. заключила 18 контрактов на 2,1 млрд руб. По данным сайта компании, ранее она строила жилье в Калуге, Москве и Московской области. Связаться с «Каскад-энерго» по указанным на сайте телефонам не удалось.

Согласно документации закупки, к 30 сентября 2019 г. подрядчик должен построить четыре жилых корпуса общей площадью 77 600 кв. м, это будут 7–8-этажные здания с паркингом. Для судей и сотрудников аппарата ВС РФ предусмотрено 435 квартир площадью от 34 до 110 кв. м, для сотрудников судебного департамента – 165 квартир площадью от 34 до 105 кв. м.

В начале января основной конкурс на строительство судебного квартала для Верховного суда (ВС) и судебного департамента стоимостью 28,9 млрд руб. выиграло ООО «УК «Кредо». ФАС 23 января предписала аннулировать этот конкурс после рассмотрения жалоб одного из участников – компании «Жилстрой». Жалоба «Жилстроя» была признана необоснованной, однако при рассмотрении обращения компании антимонопольная служба выявила нарушения 223-го федерального закона о закупках, генподрядчику проекта – ФГУП «Строительное объединение» УПД – придется объявить новый конкурс.