Совместная компания RDI и Limitless продает половину «Загородного квартала» в Химках

Застройщик проекта «Загородный квартал» в Химках - фирма «Шереметьево-4», принадлежащая российской RDI и арабской Limitless, договорилась со своим основным кредитором о погашении долга перед ним, сообщил представитель RDI.

Год назад представители сторон рассказывали, что «Шереметьево-4» должна фирме «Игрек-бренд» 1 млрд руб. и в счет погашения она обязалась передать кредитору 63 га в «Загородном квартале». Учитывая то, что весь проект занимает 113 га, где планировалось построить 730 000 кв. м недвижимости, получается, что речь шла примерно о половине будущего комплекса. Теперь же, по словам представителя RDI, «Шереметьево-4» по мировому соглашению намерена перечислить кредитору денежные средства. Общая сумма долга с учетом штрафов и пени сейчас составляет около 1,2 млрд руб., уточняет источник, близкий к одной из сторон соглашения. Гендиректор «Игрек-бренда» Николай Машкарин (через представителя) факт договоренности о расплате с его компанией именно деньгами подтвердил.

«Игрек-бренд», согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Машкарину, который с октября 2014 г. является собственником новосибирского девелопера «Сибакадеминвест». «Игрек-бренд» рассматривал для себя возможность выхода на рынок Подмосковья, поэтому договаривался о выкупе кредитных обязательств у российских банков, где в качестве обеспечения предлагались земельные участки и коммерческая недвижимость, объяснял свою стратегию сам бизнесмен.

Откуда RDI возьмет средства на погашение кредита, представитель компании не комментирует. В сентябре прошлого года компания «Самолет девелопмент» сообщала о приобретении у RDI 137 га между Щербинкой и Подольском для строительства 1 млн кв. м недвижимости. На 63 га проекта «Загородный квартал» можно построить порядка 300 000 кв. м жилья, 10 000 кв. м таунхаусов и ритейл-парк на 30 000 кв. м, рассказывали ранее двое партнеров RDI. Для строительства проекта такого объема понадобится 13-16 млрд руб., подсчитала председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Судя по всему, RDI не будет заниматься застройкой этой территории. Двое риэлторов говорят, что этот земельный участок уже выставлен на продажу. Эту информацию подтвердили двое потенциальных покупателей. Гендиректор Geo Development Максим Лещев считает, что от продажи 63 га девелопер может выручить 1,4-1,5 млрд руб.

По словам собеседников «Ведомостей», интерес к участку уже проявляли группа ПИК, Ingrad, а также «Самолет девелопмент». В ПИК и Ingrad от комментариев отказались. Представитель «Самолет девелопмента» подтвердил, что компания вела переговоры по этому участку, но, по его словам, сторонам в итоге не удалось договориться по условиям сделки. Продажа этого участка связана с договоренностью между владельцами «Шереметьево-4», знает источник, близкий к одному из партнеров.

В прошлом году советник «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Владимир Пестриков, представляющий интересы Limitless, рассказывал о корпоративном конфликте между партнерами. По его версии, RDI отстранила Limitless от управления «Шереметьево-4», в связи с чем арабская компания обратилась с исками в суды иностранных юрисдикций. Представитель RDI объяснял тогда, что компания с сентября 2015 г. действительно взяла на себя руководство проектом и урегулирование всех вопросов с дольщиками и кредиторами, так как по вине Limitless строительство комплекса было заморожено, а обязательства перед городской администрацией не исполнялись. Источник, близкий к RDI, уточнял, что задолженность «Шереметьево-4» перед «Игрек-брендом» возникла, когда проектом управляла именно Limitless. Представитель «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» в пятницу от комментариев отказался.