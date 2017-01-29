Совместное предприятие девелоперов RDI и Limitless продает половину «Загородного квартала»

На 63 га проекта «Загородный квартал» можно построить порядка 300 000 кв. м жилья, 10 000 кв. м таунхаусов и ритейл-парк на 30 000 кв. м, рассказывали ранее двое партнеров RDI

Застройщик проекта «Загородный квартал» в Химках – фирма «Шереметьево-4», принадлежащая российской RDI и арабской Limitless, договорилась с основным кредитором о погашении перед ним долга. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель RDI. Год назад представители сторон рассказывали, что «Шереметьево-4» задолжала компании «Игрек-бренд» 1 млрд руб. и в счет погашения обязалась передать кредитору 63 га в «Загородном квартале». Весь проект занимает 113 га, где планировалось построить 730 000 кв. м недвижимости, таким образом, получается, что речь шла примерно о половине будущего комплекса.

Теперь же, по словам представителя RDI, «Шереметьево-4» намерена перечислить кредитору денежные средства, что также предусматривается мировым соглашением. Общая сумма долга с учетом штрафов и пени – около 1,2 млрд руб., уточнил источник, близкий к одной из сторон сделки. Гендиректор «Игрек-бренда» Николай Машкарин через представителя подтвердил факт договоренности о расплате с его компанией именно деньгами. Пресс-секретарь адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», представляющего интересы Limitless в судах, от комментариев отказался.

В прошлом году советник «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Владимир Пестриков, представляющий интересы Limitless, рассказывал о корпоративном конфликте между арабской компанией и RDI. По его версии, RDI отстранила Limitless от управления «Шереметьево-4», в связи с чем Limitless обратилась с исками в суды иностранных юрисдикций. RDI, как объяснял тогда ее представитель, с сентября 2015 г. действительно взяла на себя руководство проектом и урегулирование всех вопросов с дольщиками и кредиторами – по вине Limitless строительство комплекса было заморожено, а обязательства перед городской администрацией не исполнялись. Источник, близкий к RDI, уточнял: задолженность «Шереметьево-4» перед «Игрек-брендом» возникла, когда проектом управляла именно Limitless (см. врез).

Кредитор из регионов «Игрек-бренд», согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Машкарину, который с октября 2014 г. является собственником новосибирского девелопера «Сибакадеминвест». «Игрек-бренд» рассматривал для себя возможность выхода на рынок Подмосковья, поэтому договаривался о выкупе кредитных обязательств у российских банков, где в качестве обеспечения предлагались земельные участки и коммерческая недвижимость, объяснял свою стратегию сам бизнесмен. «Игрек-бренд», как следует из его исковых материалов к «Шереметьево-4» в картотеке Арбитражного суда, приобрел права на долг в размере 1 млрд руб. у Экспобанка в феврале 2015 г.

Откуда «Шереметьево-4» возьмет средства на погашение кредита, представитель RDI не комментирует. Земельный участок в 63 га, который фирма планировала изначально передать в часть оплаты долга перед «Игрек-брендом», выставлен на продажу, знают двое риэлторов, работавших с одним из партнеров СП. Продажа этого участка связана с договоренностью между владельцами «Шереметьево-4», отметил человек, близкий к одному из них.

Интерес к участку уже проявили группа ПИК, Ingrad и «Самолет девелопмент», указывают двое риэлторов. Представитель «Самолет девелопмента» подтвердил: компания вела переговоры по этому участку, но сторонам не удалось договориться по условиям сделки. Представители ПИК и Ingrad от комментариев отказались. Двое других потенциальных покупателей также рассказали, что вели переговоры о покупке этой земли. Гендиректор Geo Development Максим Лещев считает, что от продажи 63 га можно выручить 1,4–1,5 млрд руб.

На 63 га проекта «Загородный квартал» можно построить порядка 300 000 кв. м жилья, 10 000 кв. м таунхаусов и ритейл-парк на 30 000 кв. м, рассказывали ранее двое партнеров RDI. Для строительства такого проекта понадобится 13–16 млрд руб., подсчитала председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.