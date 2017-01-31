Финская Sponda продала логистический комплекс в Петербурге за 4 млн евро

ТД «Интерторг» (управляет сетями Spar, «Народная 7Я семья», «Идея») приобрел у финской инвесткомпании Sponda здание общей площадью 8000 кв. м на Колтушском шоссе за 4 млн евро. Об этом во вторник сообщил брокер сделки Colliers International. Логистический комплекс класса А будет перепрофилирован под продуктовый гипермаркет Spar, говорится в сообщении Colliers. Здание на Колтушском шоссе в 1 км от развязки КАД находилось в собственности у Sponda с 2006 г. и было продано сразу после завершения действия долгосрочного договора аренды, указывает брокер. Информация о продаже участка в восточной части Петербурга компании «Невская логистика» опубликована и на сайте Sponda.

ООО «Невская логистика» вместе с ООО «ТД «Интерторг» входит в инвестиционное товарищество, которому правительство Петербурга в прошлом году присвоило статус стратегического инвестора. По данным ООО «ТД «Интерторг», за 2016 г. компания открыла 49 магазинов, из них 19 – в Петербурге.

В 2013 г. Sponda объявила об уходе из России из-за смены стратегии развития. Тогда компания рассказала о планах продать все свои проекты в течение 3–5 лет (2016–2018 гг.). В 2013 г. Sponda продала два офисных комплекса в Санкт-Петербурге за 9,9 млн евро. В 2015 г. компания объявила о закрытии сделки по продаже торгового комплекса «Солнечный рай» (6500 кв. м) в Раменском и бизнес-центра «Бахрушин хаус» в Москве (5000 кв. м) компании Horizon Properties. Общая сумма сделки составила $46,6 млн. В 2016 г. Sponda продала торговый центр «Солнечный рай» (11 650 кв. м) в Солнцеве, покупателем выступила IT Development, сумма сделки – $11 млн.

У Sponda остается промышленная территория площадью 40 га в Ленинградской области и три объекта в Москве, указывает Colliers.

Качественные складские объекты площадью до 10 000 кв. м очень востребованы, особенно высока конкуренция за объекты, которые можно перепрофилировать под торговлю, отмечает заместитель директора департамента инвестиционных услуг Colliers International в Санкт-Петербурге Анна Сигалова. По ее данным, в 2016 г. сделки в складском сегменте были единичны. По итогам прошлого года объем инвестиций в складскую недвижимость Петербурга составил $41 млн, что сопоставимо с 2015 г., подсчитала Сигалова.